توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 9 الى الجمعة 15 مايو مهنيا وصحيا وعاطفيا

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك ؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزي القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 09 الى الجمعة 15 مايو وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .









برج الحمل :





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

بداية اسبوع تحمل لك المكافآت واللقاءات والافراح تجعلك تشحن نفسك بطاقة ايجابية وتنطلق الذي يميزك هو افكار غنية وخلاقة تتمتع بها تجعلك رائدا في محيطك ان نوعية الوقت جيدة جدا تناسب كل انواع المشاريع ويساعدك القمر المتنقل في برج القوس الصديق يومي السبت والاحد على تحقيق الامال التي تبني عليها لمستقبل افضل ان القمر يشير الى تطورات سريعة تحصل على طريق اهدافك بالنسبة الى الفترة بين الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى برج الجدي فتكون فترة مثالية ومهمة لتقييم اوضاعك على مختلف المستويات فلا تستعجل اي توقيع او اي عملية تجارية فكر بالغد وباستقرار وضعك المالي تتحسن الاوضاع لصالحك مع انتقال القمر ايام الاربعاء و الخميس والجمعة الى برج الدلو فتكون عطلة الاسبوع حافلة وناشطة جدا تنجح في الترويج لعملك وفي كسب الدعم والتأييد لذلك تقدم بجرأة وثقة.





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنعم باوقات حلوة ومغازلات مفرحة ونشاطات مميزة مع الحبيب تكثر الصداقات وتتنوع اللقاءات وقد يبشرك كوكب الزهرة من الجوزاء بزواج في العائلة يخص احد الاولاد او بحمل اوولادة. للعازب قد تلتقي بمن يهتف له قلبك عن طريق الصدفة.









برج الثور:





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

الاجواء ضعيفة فارغة من الحظ لذلك حاذر الخصم القوي والمعاكسة الشرسة يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من برج الحمل قد تتعرض لظلم او استفزاز فلا تجازف بما تملك ابحث عن تحالفات كي لا تخسر موقعا او شريكا, يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الجديد الى برجك بين الاثنين والاربعاء وانتقال عطارد الى برجك يوم 13 ويعتبر كوكب عطارد المسؤول عن الذكاء وسرعة البديهة ويسلط الضوء عليك فيلمع نجمك وتتحمس للانطلاق بتنفيذ خطة او مشروع جديد وقد تتلقى خبرا سارا تشجع ولا تتردد انها افضل ايام الاسبوع واكثرها حظا بالنسبة الى عطلة الاسبوع سوف تكون على مفترق طريق مالي مع انتقال القمر الى الجوزاء الى بيت المال بالنسبة لبرجك ما يجعلك تباشر في جردة حسابات او قد تظهر بعض المصاريف الطارئة ان الوضع المالي يتطلب منك الدقة والمتابعة لذلك حضر له جيدا وانتبه من الاخطاء المكلفة.





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

يحمل لك هذا الاسبوع مفاجأة عاطفية سارة ومشروعا مشتركا مع الحبيب قد يبدل المقاييس والمواعيد ان كوكب الحب المتنقل في الجوزاء يعدك بحدث استثنائي وبتغيير قد يقلب اوضاعك الشخصية للافضل خاصة مواليد العشرية الثالثة









برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

ايقاع سريع وجيد كل الامور تتبلور وتتوضح الامور الرمادية اللون ,فلا شيء يخفى عليك تلتقط بسرعة كل ما يدور حولك ديناميكي نشيط كما تبدأ الاسبوع بصورة ايجابية وبمناخ لطيف يتطور الى الافضل في عطلة الاسبوع تناسبك الاجواء الداعمة للقمر من برج القوس يومي السبت والاحد ويحمل اليك الحظ مكافأة او هدية او خبرا سارا قد يشكل منعطفا في حياتك المهنية لكن عليك الحذر جدا من القمر الجديد من برج الجدي بين الاثنين و الثلاثاء قد يشكو من بعض التراجع والبلبلة في الوضع المهني فتضطر الى تقديم التنازلات او قبول التسويات وقد يحاول البعض التأثير عليك بطريقة غير مستقيمة وربما تقع ضحية بعض المناورين يتبدل الجو الفلكي للافضل في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برج الجدي ايام الاربعاء والخميس والجمعة ويحمل معه مفاجأت كثيرة تألق ونفوذ وقد تطل على ظروف جديدة واتصالات مهنية مميزة وغنية.





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في برجك يحمل اليك احلاما وردية وعودة الى لقاء حلمت به وحبا قد ينمو بسرعة ومناسبات عاطفية واعدة للعازب قد تلتقي بحب حياتك قد يقودك الى الزواج.









برج السرطان:





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

كل الامور تتأجل حاول ان تتعاطى مع الامور بسلاسة وبعيدا عن التوتر اسبوع لا باس به شرط ان تمشي خطوة خطوة وان لا تفقد الثقة بنفسك بل تابع عملك واهتمامتك حتى النهاية ومن الضروري ضبط النفس وعدم الانفعال واثارة المتاعب نظم اولوياتك من ناحية العمل الدرس او المصروف خاصة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج القوس وحاذر من التراجع والفشل استغل هدوء الاجواء لمراجعة الحسابات وللتحضير فقط. تعود لترتفع المعنويات والحظوظ تحت تاثير القمر الجديد من برج الجدي الصديق بين الاثنين و الثلاثاء تعيش فترة غنية كاملة متكاملة اخبار سارة نتائج على ذوقك مكاسب وتقدم فترة جميلة للمشاريع والاستثمارات لانها تحمل تجارب مهمة تتطور اعمالك من جديد وترتفع نسبة الارباح لكن لا تتورط في مشاكل الاخرين في عطلة الاسبوع لانها ايام غدارة وقد تدفعك تاثيرات القمر من الجوزاء للدخول في نقاشات حادة تجنب الانفعالات وردات الفعل المتسرعة.





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تشتكي عاطفيا من لا مبالاة تزعجك وقد تتراجع امام علاقة ناشئة من الضروري ان تكون لغة الحوار هي المسيطرة وابتعد عن المواقف المتحجرة شغل عقلك وتعامل مع الامور بنضوج.









برج الاسد:





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

مكافآت وافراح واشراق ونجاح ممتازة هي بداية الاسبوع النارية مع وجود القمر في برج القوس الناري الصديق فهي تقدم لك تغييرات اساسية وتوسع لك الافاق وتخوض تجارب جديدة او توقع على عقد او تنجح في عملية استثمارية او تجد عملا بعد طول انتظار فتشعر انك تنطلق من جديد بالرغم من الاجواء الايجابية عليك الحذر من تاثيرات القمر الجديد من برج الجدي بين الاثنين والثلاثاء فصعب عليك التفاهم مع بعض الاشخاص بحيث يطلب منك التنحي عن بعض المسؤوليات او لإبعداك عن موقع او مركز وانتبه من التراجع المادي والمهني ترتاح من المعاناة وتتحسن المعنويات ايا الاربعاء والخميس والجمعة وتنطلق بقوة في اي قضية تريدها الكواكب تعطيك الضؤ الاخضر للتقدم ولتحقق بعض الأهداف والمكاسب المالية والمعنوية مدعوما من التاثيرات الايجابية للقمر من برج الدلو الصديق.





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

يحمل اليك كوكب الحب من الجوزاء عروضا جديدة ولقاءات حارة ومتناغمة ويكون نصفك الاخر في الطريق اليك .

















برج العذراء:





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

نحمك قوي تنتمي الى الابراج الناجحة تتقدم وتتفوق على غيرك انت من الاوائل ضروري تختم كل الامور الصعبة وتنطلق عنوان ها الاسبوع فرص كثيرة مشاريع مفاوضات توقيع على عقد كل الاحتمالات الايجابية والفرص الدسمة واردة تحت تاثير القمر من برج القوس يومي السبت والاحد فتدخل مرحلة مهمة على الصعيد المالي فتستفيد من فرصة كبيرة لمعالجة مسائل مالية و ديون واقساط تغمرك بلطفها ووعودها الكبيرة تاثيرات القمر الجديد من برج الجدي بين الاثنين والاربعاء ما يسهل امامك الاتصالات ويجعل هذه الفترة ممتازة لتقديم اي طلب او لايجاد حلى لقضية عالقة لكن حاذر من عطلة الاسبوع الاربعاء و والجمعة يومان دقيقان جدا مع وجود القمر المواجه لبرجك من الدلو والذي يحذرك من نزاعات فقد تطرأ ظروف معاكسة تجعلك قلقا فلا تتحدى القوانين حتى لا تندم ندما كبيرًا الشطارة تكمن في الانضباط.





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

في الحياة الشخصية تشعر ببعض الاحباط اذ ان كوكب الزهرة في واجهة برجك من الجوزاء يشوش عليك بعض العلاقات العائلية الشخصية والاجتاعية قد تشعر بالاسف او يخيب ظنك حاذر حتى لا تلتبس عليك الامور او حتى يستغل ضعفك احد المتلاعبين.













:برج الميزان





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

محطة انتظار ترقب وتريث حاول ان تبدأ الاسبوع بروح رياضية كن مرنا مبتسما ناقش بليونة ودبلوماسية لان الوضع الفلكي لا يخلو من الحساسيات والتعب والتحديات ضروري جدا ان تكون متفاني في عملك وحاذر من الضغوط الشخصية والتقلبات المزاجية ومن الافضل التنسيق الجيد بين مختلف الواجبات انت تفتقد الى الحظوظ والفرص خاصة يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر ن برج القوس . تستعيد حيويتك وحماستك وتتلقى دعما غير متوقع وتفتح امامك ابواب المساعدة ابتداء من يوم الاثنين الى يوم الجمعة تحت تاثير القمر الجديد من برج الجدي ومن ثم القمر في برج الدلو ايام الاربعاء والخميس والجمعة فيكون النجاح من نصيبك انها فترة بناءة ومهمة ومناسبة جدا للقيام بخطوة كبيرة تناقش مسائل مالية او معاملات او اوراق رسمية وتنجح تحت تاثير عطارد شرط اكتمال المعطيات دقق جيدا في التفاصيل قبل الاقدام على اي حطوة مهمة استغل كل الفرص لانهاء معاملاتك.





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

يدعمك كوكبك الاساسي الزهرة من برج الجوزاء الصديق ويغمرك بالحب والجمال ويعطيك جاذبية كبيرة ويتحدث عن افراح ولقاءات ويكون الحوار غنيا جدا مع الحبيب او مع احد الاقارب.













برج العقرب:





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

لا شك ان هذا الاسبوع رائع يفتح امامك الابواب لتذهب في اتجاه مهم ومشرق جدا بداية اسبوع دسم بحظوظه كل شيء سهل يحمل مفاجآت كثيرة وتحديات اكبر وعزيمة لا تقهر وتألق ونفوذ لكن ايضا مع بعض المخاطر والاخطاء او تراجع صحي عابر لا شك ان القمر المتنقل في القوس يحمل اليك الثقة والاشراق والقدرة على المناورة وكسب التأييد او يفتح امامك ابواب المشاريع الجديدة والاستثمارات لكن عليك ان تقف على الحياد بين الاثنين والثلاثاء وحاذر الخداع والملفات الساخنة والمواجهات تحت تاثير القمر الجديد من برج الجدي الترابي ولا تقدم على مواجهة غير مدروسة وحصن معنويات من الاحباط او التراجع النفسي وان تكون واعي على كل التفاصيل وكل الخطوط العريضة والخطوط الصغيرة , تتحسن الظروف الفلكية مع انتقال القمر الى برج الدلو ايام الاربعاء والخميس والجمعة الذي يشير الى آمالا جديدة ومفاجآت مهنية ومالية واعدة بالمكاسب والنجاح.





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تطل على فترة واعدة فالعواطف تزين ايامك وتحمل اليك لقاء مهما وتتحرر من وضع عالق فتحقق ذاتك بطريقة ايجابية.





برج القوس:





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

بانتظارك شيء جديد في عملك في الجامعة في البيت باختصار بداية اسبوع مهمة ودسمة جدا ما في اسرع منك بسرعة البديهة كن ذكي واستثمر بالامور المعقدة كي تجد الحلول البناءة ممتازة هي بداية هذا الاسبوع اذ تحمل اليك فرصا كثيرة واحتمالات النجاح في كل المساعي التي تقوم بها يعدك القمر من برجك يومي السبت والاحد بتغييرات ايجابية في مجال عملك المهم ان تثق بنفسك وان تظهر بوضوح للاخرين قدراتك واستعدادك للعمل بجدية تستعيد عافيتك وترتفع معنوياتك بين الاثنين والثلاثاء تحت تاثير القمر الجديد من برج الجدي فتكون ناجحا في التحرك اين ما تشاء انها فترة ايجابية تلمس فيها انفراجا وتقدما, لكن لا تختلق المشاكل ايام الاربعاء و الخميس والجمعة ان القمر من برج الدلو المعاكس يحذرك من نزاعات فلا تقف ضد احدى السلطات القوية او لا تتحدى القوانين انتبه من بعض الخسارة عطلة اسبوع لا تحمل اي اشارة ايجابية وحاول ان لا تقع ضحية التحديات والاستفزازات.





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تغمر حياتك العاطفية شكوكا وانفعالات كثيرة وتقلبات وتضطر الى التكتم عن بعض المشاعر تشك بالاخر او هو يشك بك ما يولد بعض الاحتكاكات انتبه الى طريقة تصرفاتك وكلامك









برج الجدي:





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

اسبوع سيف ذو حدين فاشل او ناجح جدا يحمل طاقة وقدرة حتى يوصلك الى اهم الادوار او الى النجومية كما ان الخبر الابرز هو تراجع كوكب المشتري فى برجك فعليك ان تكون حذرا في كل القرارات المهنية وعدم الاعتماد الحظ في بداية هذا الاسبوع السبت والاحد الذي يجعلك تواجه القمر من برج القوس فلا تغامر في مجالات دقيقة ولا تجازف في اي عمل حتى تتفادى المشاكل والحوادث والجروجات وحاول ان تأخذ وقف محايدا اذا شعرت باهتزاز الاستقرار حولك ابتداء من يوم الاثنين تشعر بالارتياح ويعدك القمر الجديد من برجك بالافضل وتخطط لبعض المسارات الجديدة وتدرس التفاصيل وتتنوع اهتماماتك التي تجعلك تواجه الامر الواقع بكل ثقة بالنفس كذلك قد تسعى الى الحصول على بعض التسهيلات في العمل ايام الاربعاء والخميس والجمعة تحت تاثير القمر من الدلو وتنشغل باوراق ومستندات ووثائق تخص امورك الهنية.





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تصرفاتك هادئة وحكيمة وكل الامور العاطفية والعائلية تسير بشكل طبيعي للعازب قد يعود حب قديم الى الظهور في حياتك..









برج الدلو:





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تعيش اسبوعا محيرا بين السلبية والايجابية فيه الكثير من المد والجذر بسبب تغيير واقع الكواكب والقمر الجديد في برج الجدي لكن السبت والاحد من اجمل الايام ممتاز بتقدر تحلق وتتميز ايام بتحمل مكافآت سارة جدا واوضاع مهنية واجتماعية جيدة فعالة واضحة ناشطة وحماسية لكن لا تبحث عن المشاكل بين الاثنين والاربعاء ان تاثيرات القمر الجديد من الجدي سوف تختم الاسبوع بفرحة ونجاح مع انتقال القمر الى برجك واخيرا تتغير الامور ويبرم دولاب الحظ لصالحك فترة دسمة بطاقاتها ضروري تقوي قلبك كي تنطلق انطلاقة جديدة وحماسية كما يحمل لك حظ دسم كي تنتقل من نقطة الى نقطة مختلفة كليا اجواء قد تتلقى جوابا او تنطلق بمشروع ما او صفحة جديدة ان هذه الفترة تحمل انفراجا ملموسا ارتياحا كبيرا واخبارًا سارة.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

يرمز الوضع العاطفي تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الجوزاء الصديق الى مغازلات وعلاقات غنية يبتسم لك الحب ويجعلك تعيش اوقاتا استثنائية وتلتقي بمن يميل له قلبك او تكون على وموعد مع لقاء عاطفي مميز









برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

يعدك هذا الاسبوع بالحماسة والعمل والنشاط وبتسوية الاوضاع العالقة بحيث تتلقى جوابا شافيا في بداية الاسبوع على اقتراح او عرض وترى الطريق امامك بوضوح وقد تتاح لك فرصة استثنائية للعب دور تحلم به شرط ان تثق بقدراتك وتثابر بعيدا عن التشكيك بنفسك وقدراتك كن ايجابيا فتفتح امامك الابواب ومرحلة هنية جيدة ومناسبة خاصة بين الاثنين والاربعاء تحت تاثير القمر الجديد من الجدي وانتقال عطارد الى الثور الذي يحمل اليك آفاقًا جديدة وآمالا كثيرة فتطوي صفحة وتتخذ قرارات مهمة فتعيش مرحلة اكثر نجومية وتالق لكن كن حذرا جدا يومي الخميس والجمعة تحت تأثير القمر من برج الدلو فلا تراهن على الحظ ولا تتورط في اي مجال ابتعد عن الغضب وردات الفعل القاسية.





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:



