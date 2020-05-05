توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 5/5/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم ؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء ٥ مايو2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.









برج الحمل

مهنيًا: تشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك أو تحقيق أرباح من خلال صفقة تجارية أو تتعلق بالخارج أو بالجامعة أو بمحيط ديني عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًّا صحيًا: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب





برج الثور:

مهنيًا: إذا كان عليك أخذ العبر من الماضي والتعلم منه، فهذا أمر جيد، إما إذا كان لتعقيد الأمور مجددًا فأنت الخاسر الأكبر عاطفيًا: تعجز عن قول ما تعلم أو عن نقل فكرة أو قرار، وتشعر بعدم الثقة والأمان وتحتاج الى من يجد لك حلولًا صحيًا: قد تضطر الى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية









برج الجوزاء:

مهنيًا: مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة عاطفيًا: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك صحيًا: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك





برج السرطان:

مهنيًا: لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، فهذا اليوم مشحون ببعض القلق، عاطفيًا: إذا كنت عازبًا انت مقبل على تطوّر إيجابي، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة الى موضوع جدّي صحيًا: تقلبات الطقس بين حار وبارد تؤثر فيك كثيرًا، فخذ الاحتياطات اللازمة.





برج الاسد:

مهنيًا: هذا اليوم يحمل إليك بعض الانفراج وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحًا ومرتاحًا، عاطفيًا: عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، وهذا ما يبقي الاجواء مضطربة بعض الشيء والشكوك حاضرة دائمًا صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة مبتعدًا عما يثير عصبيتك.





برج العذراء:

مهنيًا: تسبق الآخرين بأشواط وأشواط ولا بد من أن تثير نجاحاتك بعض الغيرة في أوساطك عاطفيًا: الظروف جيدة جدًا على صعيد العواطف ولن تشعر بالوحدة، فالحبيب يفهم وضعك ويساندك ويدافع عن حقوقك صحيًا: ملازمة البيت في هذا الطقس الرائع خسارة، اخرج وانطلق برحلة بحرية أو برية









برج الميزان

مهنيًا: عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات، وهذا ما يوفر عليك جهدًا كبيرًا، عاطفيًا: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة والممتازة التي توقعتها صحيًا: مشاركة الأولاد في بعض الرياضات الفكرية تريحك وتنسيك مشاغلك وهمومك.





برج العقرب:

لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فقد يسبب ذلك بعض المتاعب غير المتوقعة عاطفيًا: الرغبة والطموح سلاح ذو حدين، فحاول أن تكون أكثر واقعية لئلا تصطدم بعقبات كبيرة صحيًا: لا تتهاون بالضغط إذا كان غير مستقر، بل راجع طبيبك بأسرع ما يمكن.





برج القوس:

مهنيًا: لا تتهرّب من دعوة ولا ترفض مساعدة أحد، هذا هوالوقت المناسب لاستلام غير عمل في وقت واحد عاطفيًا: أنت طيّب القلب ولن تواجه مشكلة مع الحبيب شرط الإصغاء إليه باهتمام وتفهّم صحيًا: قدّر المتاعب التي قد تسببها للآخرين في حال اعتراك مرض ما، فحاول قدر الإمكان الانتباه إلى صحتك





برج الجدي

مهنيًا: لا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغة عاطفيًا: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب، فلا تبخل عليه بمشاعرك صحيًا: اتبع الإرشادات الغذائية التي يقدمها الاخصائيون من خلال برامج الصحة والغذاء





برج الدلو:

مهنيًا: تحاول أن تغيّر مجال عملك لتزيد من مكاسبك، لكن آمالك قد تخيب وتنطوي على نفسك عاطفيًا: تشعر أنّ الشريك يستغلّ عاطفتك تجاهه لتحقيق بعض المكاسب، حاول أن تتصرف بذكاء صحيًا: إذا أردت أن تتمتع بجسم سليم عليك أن تمارس الرياضة باستمرار





برج الحوت: