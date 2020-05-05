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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 5/5/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:47 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم  الثلاثاء ٥ مايو2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 


  برج الحمل
مهنيًا: تشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك أو تحقيق أرباح من خلال صفقة تجارية أو تتعلق بالخارج أو بالجامعة أو بمحيط ديني عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًّا صحيًا: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب

برج الثور:
مهنيًا: إذا كان عليك أخذ العبر من الماضي والتعلم منه، فهذا أمر جيد، إما إذا كان لتعقيد الأمور مجددًا فأنت الخاسر الأكبر عاطفيًا: تعجز عن قول ما تعلم أو عن نقل فكرة أو قرار، وتشعر بعدم الثقة والأمان وتحتاج الى من يجد لك حلولًا صحيًا: قد تضطر الى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية


برج الجوزاء:
مهنيًا: مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة عاطفيًا: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك صحيًا: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك

برج السرطان:
مهنيًا: لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، فهذا اليوم مشحون ببعض القلق، عاطفيًا: إذا كنت عازبًا انت مقبل على تطوّر إيجابي، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة الى موضوع جدّي صحيًا: تقلبات الطقس بين حار وبارد تؤثر فيك كثيرًا، فخذ الاحتياطات اللازمة.

برج الاسد:
مهنيًا: هذا اليوم يحمل إليك بعض الانفراج وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحًا ومرتاحًا، عاطفيًا: عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، وهذا ما يبقي الاجواء مضطربة بعض الشيء والشكوك حاضرة دائمًا صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة مبتعدًا عما يثير عصبيتك.

برج العذراء:
مهنيًا: تسبق الآخرين بأشواط وأشواط ولا بد من أن تثير نجاحاتك بعض الغيرة في أوساطك عاطفيًا: الظروف جيدة جدًا على صعيد العواطف ولن تشعر بالوحدة، فالحبيب يفهم وضعك ويساندك ويدافع عن حقوقك صحيًا: ملازمة البيت في هذا الطقس الرائع خسارة، اخرج وانطلق برحلة بحرية أو برية


برج الميزان
مهنيًا: عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات، وهذا ما يوفر عليك جهدًا كبيرًا،  عاطفيًا: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة والممتازة التي توقعتها صحيًا: مشاركة الأولاد في بعض الرياضات الفكرية تريحك وتنسيك مشاغلك وهمومك.

برج العقرب:
لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فقد يسبب ذلك بعض المتاعب غير المتوقعة عاطفيًا: الرغبة والطموح سلاح ذو حدين، فحاول أن تكون أكثر واقعية لئلا تصطدم بعقبات كبيرة صحيًا: لا تتهاون بالضغط إذا كان غير مستقر، بل راجع طبيبك بأسرع ما يمكن.

برج القوس:                          
مهنيًا: لا تتهرّب من دعوة ولا ترفض مساعدة أحد، هذا هوالوقت المناسب لاستلام غير عمل في وقت واحد عاطفيًا: أنت طيّب القلب ولن تواجه مشكلة مع الحبيب شرط الإصغاء إليه باهتمام وتفهّم صحيًا: قدّر المتاعب التي قد تسببها للآخرين في حال اعتراك مرض ما، فحاول قدر الإمكان الانتباه إلى صحتك

برج الجدي
مهنيًا: لا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغة عاطفيًا: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب، فلا تبخل عليه بمشاعرك صحيًا: اتبع الإرشادات الغذائية التي يقدمها الاخصائيون من خلال برامج الصحة والغذاء

برج الدلو:
مهنيًا: تحاول أن تغيّر مجال عملك لتزيد من مكاسبك، لكن آمالك قد تخيب وتنطوي على نفسك عاطفيًا: تشعر أنّ الشريك يستغلّ عاطفتك تجاهه لتحقيق بعض المكاسب، حاول أن تتصرف بذكاء صحيًا: إذا أردت أن تتمتع بجسم سليم عليك أن تمارس الرياضة باستمرار

برج الحوت:
مهنيًا: يفرض عليك الوضع في العمل تحفّظًا شديدًا في حياتك المهنية، كما يطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين عاطفيًا: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضي في ما أنت عازم على تحقيقه لمصلحة الطرفين صحيًا: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصًا ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافة طويلة.
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