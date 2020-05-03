توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 3/ 5/ 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لليوم، الاحد 3 من مايو 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها على "فيسبوك".
برج الحمل:
مهنيًا: تحقق رغباتك او تعبّر عنها وتكون قادرًا على استقطاب التأييد هذا اليوم
عاطفيًا: تبحث في بداية علاقة او نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل او تحضّر لمشروع سرّي
صحيًا: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضر
برج الثور:
مهنيًا: يجعلك الفلك هذا اليوم تتنبّه جيدًا لمصاريفك، وخصوصًا أن أي خسارة من شأنها أن تعقد الأمور المهنية
عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك العاطفي على المحك
صحيًا: لا تتهور ولا تقرر المضي في ما أنت عليه صحيًا، النتائج السلبية تظهر قريبًا
برج الجوزاء:
مهنيًا:تكون النقاشات عاملًا إيجابيًا لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق
عاطفيًا: اذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك
صحيًا: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبيًا بسبب آلام ظهرك ورقبتك
برج السرطان:
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم اكثر انفتاحًا على بعض المؤسسات والافكار والاصدقاء
عاطفيًا: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء الى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبر عن حبك الكبير
صحيًا: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك
برج الاسد:
مهنيًا: يواكب الفلك التطورات من دون اعتراض، لكن بعض التحديات القانونية اوالادارية قد تكون عابرة
عاطفيًا: حضّر نفسك ليوم من الغليان حيث تعيش خلاله معاناة عاطفية وتتعرّض لخيانة ثقة او لإهمال غير متعمّد
صحيًا: تمالك نفسك لأن الانهيار العصبي والمعنوي أسوأ من أي انهيار آخر
برج الميزان:
مهنيًا: يدفعك الفلك إلى التفكير السليم والتخطيط المستقبلي الجيد
عاطفيًا: الشفافية هي الطريق الأسهل الى قلب الشريك، وتذليل المصاعب مهما يكن حجمها
صحيًا: الشعور بعدم الراحة والقلق الدائم ناتجان من الإرهاق المتزايد الذي تعرض نفسك له
برج العقرب:
مهنيًا: تكون مدعوًا إلى الانفتاح والتطوّر والاتصال بالخارج لتحقيق المشاريع المرجوة
عاطفيًا: رغبة صادقة من قبلك لإصلاح الأمور مع الشريك، وهذا يتطلب منك جرأة لافتة.
صحيًا: لا تدع الوزن الزائد يتغلب عليك، فمضاعفاته مزعجة على المدى المنظور
برج القوس:
مهنيًا: تعيش انفعالات شديدة ابتداءً من اليوم لكنّك تفكر في نشر أو اعلان وتقوم بعمل تواصلي مع بعض الفئات.
عاطفيًا: مارس سحرك وتقرّب من الحبيب ولا ترفض له طلبًا حتى لو كان صعب التنفيذ .
صحيًا: عوامل متعددة تثير عصبيتك وانفعالك، فحاول قدر الإمكان تجنب كل ما يسبب لك ذلك
برج الجدي:
مهنيًا: يفرض عليك الفلك اليوم أن تكون حياديًا ولا تتدخل في أمور الآخرين؛ فقد تسمع ما لا يعجبك.
عاطفيًا: تتوق الى الارتباط وتأسيس أسرة برفقة شريك ترى أنه يفهمك ويتفهم أوضاعك.
صحيًا: كن على ثقة تامة بالتمارين الرياضية التي تمارسها، فهي حتمًا تأتي بالنتائج المرجوة
برج الدلو:
مهنيًا: عليك أن تعمل بجهد أكبر لتصل إلى المركز المناسب الذي طالما تمنيت توليه
عاطفيًا: عليك أن تكون ليّن الجانب في التعاطي مع الشريك ولا سيّما في النقاط الحسّاسة
صحيًا: اعتماد نظام غذائي محدّد، يحميك من خطر التعرّض لأزمات صحية
برج الحوت:
مهنيًا:تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، انصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة
عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات، فتجد نفسك وسط ازمة طارئة وتتجرأ لطيّ صفحة من الماضي بعد تجارب قاسية
صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقتك