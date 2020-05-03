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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 3/ 5/ 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 03/مايو/2020 - 02:00 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لليوم، الاحد 3 من مايو 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها على "فيسبوك".

برج الحمل:


مهنيًا: تحقق رغباتك او تعبّر عنها وتكون قادرًا على استقطاب التأييد هذا اليوم

 عاطفيًا: تبحث في بداية علاقة او نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل او تحضّر لمشروع سرّي

 صحيًا: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضر


برج الثور:

مهنيًا: يجعلك الفلك هذا اليوم  تتنبّه جيدًا لمصاريفك، وخصوصًا أن أي خسارة من شأنها أن تعقد الأمور المهنية

 عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك العاطفي على المحك 

صحيًا: لا تتهور ولا تقرر المضي في ما أنت عليه صحيًا، النتائج السلبية تظهر قريبًا


برج الجوزاء:

مهنيًا:تكون النقاشات عاملًا إيجابيًا لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق

عاطفيًا: اذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك 

صحيًا: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبيًا بسبب آلام ظهرك ورقبتك


برج السرطان:

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم اكثر انفتاحًا على بعض المؤسسات والافكار والاصدقاء 

عاطفيًا: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء الى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبر عن حبك الكبير

 صحيًا: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك

برج الاسد:

مهنيًا: يواكب الفلك التطورات من دون اعتراض، لكن بعض التحديات القانونية اوالادارية قد تكون عابرة 

عاطفيًا: حضّر نفسك ليوم من الغليان حيث تعيش خلاله معاناة عاطفية وتتعرّض لخيانة ثقة او لإهمال غير متعمّد

 صحيًا: تمالك نفسك لأن الانهيار العصبي والمعنوي أسوأ من أي انهيار آخر


برج العذراء:

مهنيا: احاديث حول بعض المشاريع الجديدة والتغييرات الإيجابية، فتقدّم أفكارًا مميّزة وتخوض تجارب أيضًا 
عاطفيًا: توقّع في هذا اليوم أن يتحرّك شيء ما في حياتك العاطفية بعد زمن من مراوحة المكان 
صحيًا: مغريات الحياة كثيرة ولا سيما تلك المضرة بالصحة، تحاشاها قدر الإمكان


برج الميزان:


مهنيًا: يدفعك الفلك إلى التفكير السليم والتخطيط المستقبلي الجيد 

عاطفيًا: الشفافية هي الطريق الأسهل الى قلب الشريك، وتذليل المصاعب مهما يكن حجمها 

صحيًا: الشعور بعدم الراحة والقلق الدائم ناتجان من الإرهاق المتزايد الذي تعرض نفسك له


برج العقرب:

مهنيًا: تكون مدعوًا إلى الانفتاح والتطوّر والاتصال بالخارج لتحقيق المشاريع المرجوة 

عاطفيًا: رغبة صادقة من قبلك لإصلاح الأمور مع الشريك، وهذا يتطلب منك جرأة لافتة.

 صحيًا: لا تدع الوزن الزائد يتغلب عليك، فمضاعفاته مزعجة على المدى المنظور


برج القوس:                         

مهنيًا: تعيش انفعالات شديدة ابتداءً من اليوم لكنّك تفكر في نشر أو اعلان وتقوم بعمل تواصلي مع بعض الفئات.

 عاطفيًا: مارس سحرك وتقرّب من الحبيب ولا ترفض له طلبًا حتى لو كان صعب التنفيذ .

صحيًا: عوامل متعددة تثير عصبيتك وانفعالك، فحاول قدر الإمكان تجنب كل ما يسبب لك ذلك


برج الجدي:


مهنيًا: يفرض عليك الفلك اليوم أن تكون حياديًا ولا تتدخل في أمور الآخرين؛ فقد تسمع ما لا يعجبك.

عاطفيًا: تتوق الى الارتباط وتأسيس أسرة برفقة شريك ترى أنه يفهمك ويتفهم أوضاعك.

صحيًا: كن على ثقة تامة بالتمارين الرياضية التي تمارسها، فهي حتمًا تأتي بالنتائج المرجوة


برج الدلو:

مهنيًا: عليك أن تعمل بجهد أكبر لتصل إلى المركز المناسب الذي طالما تمنيت توليه 

عاطفيًا: عليك أن تكون ليّن الجانب في التعاطي مع الشريك ولا سيّما في النقاط الحسّاسة 

صحيًا: اعتماد نظام غذائي محدّد، يحميك من خطر التعرّض لأزمات صحية

برج الحوت:

مهنيًا:تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، انصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة 

عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات، فتجد نفسك وسط ازمة طارئة وتتجرأ لطيّ صفحة من الماضي بعد تجارب قاسية 

صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقتك

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