توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 3/ 5/ 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لليوم، الاحد 3 من مايو 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها على "فيسبوك".

برج الحمل:



مهنيًا: تحقق رغباتك او تعبّر عنها وتكون قادرًا على استقطاب التأييد هذا اليوم

عاطفيًا: تبحث في بداية علاقة او نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل او تحضّر لمشروع سرّي

صحيًا: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضر





برج الثور:





مهنيًا: يجعلك الفلك هذا اليوم تتنبّه جيدًا لمصاريفك، وخصوصًا أن أي خسارة من شأنها أن تعقد الأمور المهنية

عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك العاطفي على المحك

صحيًا: لا تتهور ولا تقرر المضي في ما أنت عليه صحيًا، النتائج السلبية تظهر قريبًا







برج الجوزاء:





مهنيًا:تكون النقاشات عاملًا إيجابيًا لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق

عاطفيًا: اذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك

صحيًا: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبيًا بسبب آلام ظهرك ورقبتك







برج السرطان:





مهنيًا: يجعلك هذا اليوم اكثر انفتاحًا على بعض المؤسسات والافكار والاصدقاء

عاطفيًا: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء الى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبر عن حبك الكبير

صحيًا: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك





برج الاسد:





مهنيًا: يواكب الفلك التطورات من دون اعتراض، لكن بعض التحديات القانونية اوالادارية قد تكون عابرة

عاطفيًا: حضّر نفسك ليوم من الغليان حيث تعيش خلاله معاناة عاطفية وتتعرّض لخيانة ثقة او لإهمال غير متعمّد

صحيًا: تمالك نفسك لأن الانهيار العصبي والمعنوي أسوأ من أي انهيار آخر







برج العذراء:





مهنيا: احاديث حول بعض المشاريع الجديدة والتغييرات الإيجابية، فتقدّم أفكارًا مميّزة وتخوض تجارب أيضًا

عاطفيًا: توقّع في هذا اليوم أن يتحرّك شيء ما في حياتك العاطفية بعد زمن من مراوحة المكان

صحيًا: مغريات الحياة كثيرة ولا سيما تلك المضرة بالصحة، تحاشاها قدر الإمكان





برج الميزان:



مهنيًا: يدفعك الفلك إلى التفكير السليم والتخطيط المستقبلي الجيد

عاطفيًا: الشفافية هي الطريق الأسهل الى قلب الشريك، وتذليل المصاعب مهما يكن حجمها

صحيًا: الشعور بعدم الراحة والقلق الدائم ناتجان من الإرهاق المتزايد الذي تعرض نفسك له







برج العقرب:





مهنيًا: تكون مدعوًا إلى الانفتاح والتطوّر والاتصال بالخارج لتحقيق المشاريع المرجوة

عاطفيًا: رغبة صادقة من قبلك لإصلاح الأمور مع الشريك، وهذا يتطلب منك جرأة لافتة.

صحيًا: لا تدع الوزن الزائد يتغلب عليك، فمضاعفاته مزعجة على المدى المنظور







برج القوس:





مهنيًا: تعيش انفعالات شديدة ابتداءً من اليوم لكنّك تفكر في نشر أو اعلان وتقوم بعمل تواصلي مع بعض الفئات.

عاطفيًا: مارس سحرك وتقرّب من الحبيب ولا ترفض له طلبًا حتى لو كان صعب التنفيذ .

صحيًا: عوامل متعددة تثير عصبيتك وانفعالك، فحاول قدر الإمكان تجنب كل ما يسبب لك ذلك





برج الجدي:



مهنيًا: يفرض عليك الفلك اليوم أن تكون حياديًا ولا تتدخل في أمور الآخرين؛ فقد تسمع ما لا يعجبك.

عاطفيًا: تتوق الى الارتباط وتأسيس أسرة برفقة شريك ترى أنه يفهمك ويتفهم أوضاعك.

صحيًا: كن على ثقة تامة بالتمارين الرياضية التي تمارسها، فهي حتمًا تأتي بالنتائج المرجوة





برج الدلو:





مهنيًا: عليك أن تعمل بجهد أكبر لتصل إلى المركز المناسب الذي طالما تمنيت توليه

عاطفيًا: عليك أن تكون ليّن الجانب في التعاطي مع الشريك ولا سيّما في النقاط الحسّاسة

صحيًا: اعتماد نظام غذائي محدّد، يحميك من خطر التعرّض لأزمات صحية





برج الحوت:





مهنيًا:تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، انصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة

عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات، فتجد نفسك وسط ازمة طارئة وتتجرأ لطيّ صفحة من الماضي بعد تجارب قاسية

صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقتك

