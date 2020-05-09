AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الطماطم.. أفضل ماسك للبشرة غير الحساسة

السبت 09/مايو/2020 - 03:59 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

يعد ماسك الطماطم من المسكات الهامة والطبيعية للبشرة الغير حساسة لانها مُبيّض طبيعي للبشرة وتعمل على تفتيح لونها.


وقالت خبيرة التجميل رشا شلباية ، عبر صفحتها على "فيسبوك" ان ماسك الطماطم يحتوي على فيتامين C، الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، ويحمي خلايا البشرة من الأشعة الحرّة مما يجعل البشرة مُشرقةً وجميلة.


طريقة تحضير  ماسك الطماطم ..

 

المكونات: 

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الطماطم. 

ملعقة كبيرة من عصير اللّيمون.

 ملعقتان كبيرتان من كريم الحليب

 

طريقة التحضير: 

تُخلط المكونات، ويُدهن ماسك الطماطم  على الوجه والرّقبة.

 يُترك الماسك لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل بالماء البارِِد. يُستخدم القناع مرتين في الأسبوع. 

من الممكن أيضًا مَزج ملعقتين كبيرتينّ من عصير الطّماطم وملعقتين من العسل، ثم وضع الخليط على الوجه، ويُترك 10 دقائق، ثم يُشطف الوجه بالماء البارد، وتُستخدم هذه الوصفة يوميًا أو يومًا بعد يومٍ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلطة بياض الثلج الأصلية لنقاء البشرة

3 ماسكات من اللبن لعلاج البشرة المجهدة

لبشرة نضرة.. ماسك المايونيز في 10 دقايق

تخلصي من مشاكلها.. اسكراب الطماطم للبشرة الدهنية

ترشيحاتنا

أستاذ صدرية يكشف مفاجأة عن طبيعة انتقال كورونا.. فيديو

شيخ الأزهر يعلن وفاة محمد الأنور حامد عيسي أحد كبار أساتذة العقيدة والفلسفة

الزوج رقم 11.. غادة عبد الرازق تعلن زواجها من مدير تصوير سلطانة المعز.. ونرصد زيجاتها السابقة

طرح 2662 شقة بسكن مصر للحجز الإلكترونى غدا.. تفاصيل

من الكنافة والقطايف إلى العمل بقناة أون تايم سبورت..تعرف على لاعب بني سويف

حبك لمصر جعلني أعشق المغرب.. محمد رمضان يوجه رسالة إلى الملك محمد السادس

AdvertisementS

بـ 65 دولارا.. شركة أدوية في بنجلاديش تنتج علاجا لفيروس كورونا

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في المرج

لم يلتزموا .. كارثة على كورنيش البحر بالإسكندرية بسبب كورونا ..صور

دعاء صلاة الفجر من 10 كلمات داوم عليها رسول الله للرزق وقضاء الحوائج

دعاء قبل النوم من 16 كلمة يحفظك من فجأة البلاء والمصائب.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

وفاة أول طبيب من الجيش الأبيض متأثرا بفيروس كورونا بالشرقية

شاهد.. امرأة تكسب أموالًا طائلة من أظافر يديها وقدميها فقط

أخبار البرلمان.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة.. و10 تصريحات مهمة لـ علي عبد العال

الزوج رقم 11.. غادة عبد الرازق تعلن زواجها من مدير تصوير سلطانة المعز.. ونرصد زيجاتها السابقة

أب يتحرش بابنته.. والأم: مصدومة بعد 20 سنة جواز وطلبت الطلاق

التعليم: لا تتزاحموا عند تسليم أبحاث الطلاب في المدارس.. واستخدموا الكمامات والمطهرات

أخبار الفن.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في شهر العسل.. أحدث ظهور لزوج غادة عبد الرازق الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 8 سنوات.. جثة امرأة تخرج من قبرها لتكشف حقيقة مقتلها

شاهد.. امرأة تكسب أموالًا طائلة من أظافر يديها وقدميها فقط

بـ جلد الأحمر.. مى سليم تثير الجدل بإطلالة جريئة