الطماطم.. أفضل ماسك للبشرة غير الحساسة

يعد ماسك الطماطم من المسكات الهامة والطبيعية للبشرة الغير حساسة لانها مُبيّض طبيعي للبشرة وتعمل على تفتيح لونها.





وقالت خبيرة التجميل رشا شلباية ، عبر صفحتها على "فيسبوك" ان ماسك الطماطم يحتوي على فيتامين C، الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، ويحمي خلايا البشرة من الأشعة الحرّة مما يجعل البشرة مُشرقةً وجميلة.





طريقة تحضير ماسك الطماطم ..

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من عصير اللّيمون.

ملعقتان كبيرتان من كريم الحليب

طريقة التحضير:

تُخلط المكونات، ويُدهن ماسك الطماطم على الوجه والرّقبة.

يُترك الماسك لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل بالماء البارِِد. يُستخدم القناع مرتين في الأسبوع.

من الممكن أيضًا مَزج ملعقتين كبيرتينّ من عصير الطّماطم وملعقتين من العسل، ثم وضع الخليط على الوجه، ويُترك 10 دقائق، ثم يُشطف الوجه بالماء البارد، وتُستخدم هذه الوصفة يوميًا أو يومًا بعد يومٍ.