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أخبار العالم

بريطانيا.. مخاوف من إعادة فتح المدارس وسط تفشي كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 03:02 ص
بوريس جونسون رئيس
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
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رحيم يسري
تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أزمة، حيث يتعين على بريطانيا وضع خارطة طريق بشأن تخفيف الاجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19".

ومن المقرر أن يعلن بوريس جونسون رئيس الحكومة المتعافي من فيروس كورونا خطة البلاد بشأن المرحلة المقبلة، وسط مخاوف من احتمالية حدوث موجة ثانية لانتشار الوباء.

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ويخطط الوزراء لإعادة فتح المدارس اعتبارا من الأول من يونيو، لكن يبدو أن الخطة قد يتم تعطيلها بعد مطالبات من نقابات المعلمين إلى إنشاء برنامج فحص وتتبع  لفيروس كورونا "كوفيد-19"، وفقا لصحيفة "ذا صن".

وقال اتحاد نقابات المعلمين في بيان إنه يجب ألا تكون هناك زيادة في أعداد التلاميذ حتى بدء التنفيذ الكامل للاختبارات العامة لفيروس كورونا وتطبيق نظام التتبع،حيث أرسلت النقابات الرئيسية الثلاث الخطاب إلى وزير التعليم جافين ويليامسون.

وجاء في البيان "إن إعادة فتح مدارسنا على نطاق أوسع سيعتمد بشكل كبير على ضمان ثقة العائلات ومقدمي الرعاية الصحية  في أن السماح لأطفالهم بالعودة إلى المدرسة سيكون آمن.. ولا نعتقد بوجود مستويات كافية من الثقة في هذا الوقت".

يأتي ذلك بعد أن أعلن بوريس جونسون عن رغبته في إعطاء إشعار مدته ثلاثة أسابيع لإعادة فتح المدارس في 1 يونيو، على أمل إصدار إعلان رسمي يوم الأحد، وأوضحت الصحيفة أن إعادة فتح المدارس الابتدائية كان أحد أولويات حكومة جونسون.

بينما يرى محللون أن الفئة العمرية الأصغر يجب أن تستأنف الدراسة مع مراعات الإجراءات الاحترازية، فيما يؤكد آخرون أن الأمر لن يكون سهلا حتى لو تم تطبيقه بشكل تدريجي مثلما تخطط الحكومة.

ويستعد جونسون للإعلان عن تعديل إجراءات الإغلاق يوم الأحد، لكن ليس من المتوقع أن يتم تغيير جذري في الإجراءات، حيث يتعين عليه تقديم خارطة للخروج من إجراءات الإغلاق وإعادة تشغيل الاقتصاد دون المخاطرة بأرواح السكان وحدوث انتشار جديد للوباء.
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