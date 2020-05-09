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توك شو

أسرة الطبيب المصري ضحية كورونا بالكويت: صحته تدهورت بعد ظهور الأعراض

السبت 09/مايو/2020 - 03:23 ص
وفاة طبيب بالكويت
وفاة طبيب بالكويت
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حمزة شعيب
روت أسرة الطبيب المصري ضحية فيروس كورونا بالكويت، تفاصيل وفاته بعد التقاطه العدوي من إحدى المرضى


وقالت والدة الطبيب خلال فيديو تم عرضه عبر قناة " العربية"،:" حالته الصحية تدهورت سريعا حيث كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في أول أسبوع من العدوي، ثم تطور الأمر سريعا".

وتابعت: "كان بيكلمني اول أسبوع وكان يعاني من ضيق في تنفس وفى الأسبوع الأخير لم استطع التواصل معه بعد ان تم حجزه بالعناية المركزة".

ويقول اخو الطبيب:" مشكلة أخي كانت في الالتهاب الرئوي بعد ان تمكن منه الفيروس في الأسبوع الثاني من وقت العدوي".

توفى أول طبيب في الكويت،  جراء إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث اتضح أنه الطبيب المصري طارق مخيمر، حسبما أكدت وسائل إعلام كويتية.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن ابن الطبيب المصري  طارق مخيمر المتوفي جراء فيروس كورونا قوله إن والده أصيب منذ نحو أسبوعين.

وأوضح حسبما تنقل عنه الصحيفة أن والده الطبيب المصري أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله بمستشفى الصباح.
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