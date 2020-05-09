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رياضة

بـ300 مليون جنيه إسترليني.. صندوق الاستثمار السعودي يضع الرتوش الأخيرة لشراء نادي نيو كاسل

السبت 09/مايو/2020 - 05:58 ص
نيوكاسل - محمد بن
نيوكاسل - محمد بن سلمان
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محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن صفقة بيع نيوكاسل الإنجليزي إلى صندوق الاستثمار السعودي ستتم بعد أسبوع بعد مفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

الصفقة ستكلف صندوق الاستثمار السعودي  ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني بعد شراء نادي نيوكاسل من مالكه الحالي مايك آشلي.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن أولويات الإدارة الجديدة لنيوكاسل هو تغيير الطاقم الفني من حيث تولي المدير الفني السابق لتوتنهام ماوريسيو بوتشيتينو القيادة الفنية للفريق بدلًا من ستيف بروس.

وعلى صعيد الفريق أيضًا، فإن الإدارة الرياضية للنادي الإنجليزي وضعت أكثر من عنصر بارز لتدعيم الفريق في الصيف المقبل بداية من التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني وليفربول الأسبق، بجانب انتداب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي.


وأوضحت الصحيفة، أن صفقة بيع نيوكاسل إلى صندوق الاستثمار السعودي والذي يتولاه ولي العهد محمد بن سليمان ستتم بعد أسبوع، حيث يتم إعداد قائمة من اللاعبين وصفقة بـ"قائمة الأحلام".

جدير بالذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، حيث تتوقف المسابقة حاليًا نظرًا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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