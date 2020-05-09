ترامب يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الماليزي جهود مواجهة كورونا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا، اليوم، مع محيى الدين ياسين رئيس الوزراء الماليزي، جهود مكافحة جائحة كورونا.



وقال جود دير نائب المتحدث الصحفي بالبيت الأبيض، في بيان، اليوم، إن ترامب وجه الشكر لياسين على توجيه إمدادات طبية للولايات المتحدة، وعلى استمرار فتح سلاسل التوزيع بالبلاد.