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تعليم

المدارس تتسلم الأبحاث الورقية من الطلاب وتمنحهم إيصالات استلام..صور

السبت 09/مايو/2020 - 10:26 ص
ايصالات تسليم الابحاث
ايصالات تسليم الابحاث
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ياســـمين بدوي - عدسة: أحمد بيسو
بدأت منذ التاسعة من صباح اليوم، جميع مدارس الجمهورية في استقبال طلاب الصف الثالث الابتدائي والأول الإعدادي لتسليم المشروعات البحثية التي تم إعدادها بشكل ورقي.

والتزمت مدارس محافظة القليوبية، بتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التي أوصى خلالها بضرورة منح أصحاب الأبحاث الورقية إيصالات تثبت إتمام عملية التسليم.

وقد حصل "صدى البلد" على صورة توضح شكل إيصالات استلام أبحاث طلاب مدارس القليوبية.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن على الطلاب المضطرين لتسليم أبحاثهم في المدارس، بتقديم البحث مكتوبا بخط اليد على ورق فلوسكاب أو ورق عادي وبأي قلم.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه لا بد من وضع البحث الخاص بهم في ظرف ويكتب عليه الرقم التعريفي والسنة الدراسية وتحديد الفئة الطلابية، ويغلق هذا الظرف جيدا ويسلم للمدرسة، مع التشديد على ضرورة منح الطالب أو ولي أمره وصل الاستلام.

وأكد وزير التربية والتعليم أن أي إرشادات تخالف ذلك هي إرشادات غير قانونية وسنعاقب مروجيها بالقانون.
المدارس تتسلم الأبحاث الورقية من الطلاب وتمنحهم إيصالات استلام..صور
المدارس تتسلم الأبحاث الورقية من الطلاب وتمنحهم إيصالات استلام..صور
المدارس تتسلم الأبحاث الورقية من الطلاب وتمنحهم إيصالات استلام..صور
المدارس تتسلم الأبحاث الورقية من الطلاب وتمنحهم إيصالات استلام..صور
المدارس تتسلم الأبحاث الورقية من الطلاب وتمنحهم إيصالات استلام..صور
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