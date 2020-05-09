شملت 59 بندا.. ما هي التعديلات الجديدة التي أقرها وزير الداخلية السعودي على لائحة الأحوال المدنية؟

وافق الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.





وشملت التعديلات 59 بندًا من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، ما بين تعديل وإضافة وحذف لبعض البنود.





وتأتي هذه التعديلات في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، خاصة في عملية التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة "بالسجل المدني"، لتوفير الوقت والجهد والحد من استخدام الورق، بما يضمن حصول المواطن والمقيم على أرقى الخدمات بكل يسر وسهولة.

ويرصد "صدى البلد" نص التعديل:





تعديل ضوابط تحديد الهوية الوطنية وكذلك شروط تسليم بطاقات الهوية للإناث

يشترط لطلب حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أن يكون الحذف فى السجل المدنى فقط ويبقى فى الأساس على أن لا يقل الاسم رباعيا فى السجل المدنى.

تعديل المادة رقم 19 ونصها: " تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية مراجعة النماذج المعمول بها وإجراء ما يلزم بما يتفق مع هذه اللائحة

تعديل المادة رقم 22 ونصها "عند اكتمال الربط الإلكترونى بين وزارة الداخلية وإحدى الجهات التى لها اختصاص فى الإثباتات أو الإشعار عن آي واقعة مدنية يقتضى النظام أو لائحته قيدها فيعتبر نسجيلها من تلك الجهة بمثابة إشعار".

تعديل المادة رقم 28 والتى تنص على أن "يتم تغيير الأسم الأول لمن كان عمره أقل من ثمانية عشرة عاما بموجب إقرار من والديه أو بتفويض منهما عن طريق المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك أو وكالة خاصة أو عن طريق وليه الشرعى".

تعديل نص المادة 31 والتى تشمل تعديل المهنة وتتطلب الآتى: "خطاب تعربف مثبت من الجهة التابع لها وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد فى المستند، ويكون التعديل من الجهة متى كان الرابط الإجتماعي متاحا - إذا كان المستند من جهة حكومية فيدون فى حقل المهنة حكومى سواء كان خاضعا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية – إذا كان من جهة خاصة أو أهلية فيدون فى حقل المهنة "موظف أهلى" – من انتهت خدمته بالتقاعد فيدون فى حقل المهنة "متقاعد - إذا كان التعديل طالب أو طالبة إلى متسبب – ربة منزل فيكون بموجب إقرار بذلك - من كان يحمل سجلا تجاريا ساري المفعول فيدون له المهنة تاجر – تاجرة، ومن لديه ثلاث سجلات أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط فيدون له "رجل أعمال – سيدة أعمال".