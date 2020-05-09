روسيا تسجل 104 حالات وفاة و10817 إصابة جديدة بـ كورونا خلال ساعات

أعلنت السلطات الروسية اليوم، السبت، عن تسجيل 104 وفيات و10817 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصبح حصيلة الوباء 198676 إصابة و1827 وفاة.





وفى سياق منفصل نشرت وسائل الإعلام الصينية تفاصيل العلاج الجديد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 الذي يقضي نهائيًا على الفيروس الخطير.





وأكد علماء فى هونج كونج أنه تم اختبار العلاج الجديد على 12 مريضا، وهو الدواء المركب من دواء "لوبينافير-ريتونافير" الذي يستخدم في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ودواء "ريبافيرين" المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي، ودواء "إنترفيرون بيتا" المستخدم في علاج التصلب المتعدد، ومجموعة تحكم تم إعطاؤها دواء نقص المناعة المكتسبة فقط.





وأعلن علماء فى هونج كونج عن اكتشاف جديد يعالج من فيروس كورونا المستجد عبارة عن خليط من 3 عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأعراض لدى المصابين بحالات بين خفيفة إلى معتدلة من مرضى فيروس كورونا المستجد، وقلل بسرعة كمية الفيروس في أجسامهم.