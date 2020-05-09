مسئول أمريكي: التزام واشنطن بأمن حلفائها في الخليج وردع إيران مستمر

قال الممثل الأمريكي الخاص لإيران، بريان هوك، إن التزام واشنطن بأمن حلفائها الخليجيين لم يتغير، على الرغم مما يبدو أنه تحول في وضع القوة في المنطقة.

وأضاف هوك - في تصريحات اوردتها قناة العربية الاخبارية اليوم السبت -"لم تتغير مهمتنا على الإطلاق.. نحن نقف مع شركائنا وحلفائنا في المنطقة.. نحن نبذل كل ما في وسعنا لحماية المصالح الأمريكية".





وتأتي هذه التصريحات على خلفية أنباء عن أن البنتاجون سحب بطاريتي باتريوت مضادة للصواريخ من السعودية مع عدد من الأفراد العسكريين تم نشرهما العام الماضي في أعقاب الهجمات في المنطقة التي تلقي الرياض وواشنطن باللوم فيها على إيران.





واعترض هوك على الاقتراح القائل بأن هذا يعني أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى خصمها القديم إيران على أنه تهديد. وقال: "لا، هذا لا يعني أن إيران لم تعد تشكل تهديدًا".





وأضاف: "إن مستويات قواتنا ترتفع وتنخفض اعتمادا على الظروف، بيد أن المهمة المحددة هي نفسها.. مهمتنا لم تتغير على الإطلاق.. نحن نقف مع شركائنا وحلفائنا في المنطقة.. نحن نفعل كل ما بوسعنا لحماية المصالح الأمريكية".





وشدد هوك على ما اعتبره دور الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في استعادة "ردع عسكري موثوق به للعمل دفاعا عن النفس"، مشيرا إلى مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني، في يناير الماضي .





وقال إن "الردع شيء يسهل خسارته لكن الحفاظ عليه هو سياسة عليك تنفيذها كل يوم، وسنواصل العمل مع السعوديين والإماراتيين وجميع شركائنا في المنطقة".



