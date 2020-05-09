ممنوع الصور الجماعية والبصق.. 6 تعليمات صارمة قبل عودة الدوري الألماني

يترقب عشاق كرة القدم في العالم، عودة منافسات الدوري الألماني من جديد، بعد توقفها منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.









وتعود مسابقة الـ "بوندسليجا" يوم 16 مايو الجاري، لتقام المباريات دون جماهير، وذلك حتى نهاية البطولة في الـ 27 من يونيو المقبل.









ووضعت رابطة الدوري المحلي عدة تعليمات صارمة قبل استئناف الـ"بوندسليجا" نرصدها لكم في السطور التالية..





- ممنوع التقاط الصورة الجماعية للاعبين قبل المباراة.





- عدم المصافحة أو المعانقة أثناء الاحتفال بتسجيل الأهداف.





- الاحتفال بالأهداف على التلامس بالمرفق أو بالقدم فقط.





- عدم مصافحة اللاعبين عند إجراء أي تبديل.





- حظر البصق على أرضية الملعب.



