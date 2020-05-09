بعد إعلانه تعمد إهدار الفرص.. غزل المحلة يشكو أسامة نبية في اتحاد الكرة

قرر مجلس ادارة نادي غزل المحلة تقديم شكوى لاتحاد كرة القدم بعد التصريحات التي أدلى بها أسامة نبيه نجم الزمالك والمدرب العام السابق لمنتخب مصر بشأن تعمده إضاعة الفرص وإهدار الأهداف اثناء تواجده مع الفلاحين في مواجهة الابيض بنصف نهائي كأس مصر عام 2002.
وجاء بيان غزل المحلة كالتالي :
نظرًا لما بدر من المدعو/اسامة نبية من تصريحات تليفزيونية علي قناة أون تايم سبورت تحدث خلاله عن تعمد إضاعة الفرص وعدم إحراز أهداف خلال مباراة الدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر بين فريقي نادي غزل المحلة ونادي الزمالك وذلك خلال فترة تواجده بالنادي طرفنا.
وأضاف البيان: فقد قررت إدارة نادي غزل المحلة تقديم شكوى بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن هذه التصريحات غير المسئولة حيث ان هذا الشخص يعد أحد العناصر الموجودة داخل منظومة لعبة كرة القدم في مصر والتي يديرها الاتحاد المصري مع الاحتفاظ الكامل بحق النادي في التصعيد اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي من كونها ومن شأنها الحفاظ علي اسم وكيان وعراقة نادي غزل المحلة أحد أكبر الأندية الشعبية و الجماهيرية في مصر والدول العربية والافريقية وأحد الأندية الكبار الحاصلة علي بطولة الدوري الممتاز حيث بدأ السير في الإجراءات اللازمة للحفاظ علي حقوق النادي المادية والأدبية المترتبة علي ذلك
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وكان أسامة نبيه نجم الزمالك السابق صرح قائلا: خلال المباراة سنحت لي العديد من الفرص أمام المرمى إلا أن " قلبي لم يطاوعني " لتسجيل هدف وفي إحدى المرات قلت في كرة مشتركة مع إبراهيم حسن "شيل".