بعد إعلانه تعمد إهدار الفرص.. غزل المحلة يشكو أسامة نبية في اتحاد الكرة

وأضاف البيان: فقد قررت إدارة نادي غزل المحلة تقديم

بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن هذه التصريحات غير المسئولة حيث ان هذا الشخص يعد أحد العناصر الموجودة داخل منظومة لعبة كرة القدم في مصر والتي يديرها الاتحاد المصري مع

الاحتفاظ الكامل بحق النادي في التصعيد اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي من كونها ومن شأنها الحفاظ علي اسم وكيان وعراقة نادي غزل المحلة أحد أكبر الأندية الشعبية و الجماهيرية في مصر والدول العربية والافريقية وأحد الأندية الكبار الحاصلة علي بطولة الدوري الممتاز حيث بدأ السير في الإجراءات اللازمة للحفاظ علي حقوق النادي المادية والأدبية المترتبة علي ذلك