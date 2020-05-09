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محافظات

رد الجميل .. لن تصدق ما فعلته أسرة أسوانية مع المحافظ

السبت 09/مايو/2020 - 04:48 م
رد الجميل .. لن تصدق
رد الجميل .. لن تصدق ما فعلته أسرة أسوانية مع محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح

فى واقعة هى الأولى من نوعها ، عرفانًا وردًا للجميل بطريقة إنسانية غير مسبوقة ، فقد حرصت أسرة طفل مولود حديثًا على تسمية الطفل بإسم محافظ أسوان اللواء أشرف عطية .


يأتى حرص الأسرة على ذلك عقب إستنجاد والدته بمحافظ أسوان من أجل توفير مكان حتى تضع مولودها وذلك فى ظل الإجراءات الوقائية التى تم إتخاذها لبعض المستشفيات لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.


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وعلى الفور تدخل محافظ أسوان وأمر بتحويل السيدة الحامل إلى مستشفى التأمين الصحى لإجراء ولادة قيصرية لها وأنجبت طفلًا أطلقت عليه "أشرف" على أسم محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ليكون ذلك أقل تقدير منهم إعترافًا بجميل المحافظ عليهم .


وأعربت أسرة الطفل عن سعادتها من اللفتة الإنسانية الجميلة التى قام بها محافظ أسوان اللواء أشرف عطية وأكدوا أنه من أفضل المحافظين الذين تولوا منصب المحافظ لأنه يقوم بدور إنسانى نحو المواطنين والأهالى فى مساعدتهم والوقوف بجانبهم.

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