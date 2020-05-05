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محافظات

بعد وفاة طفلة.. محافظ أسوان يحيل واقعة سقوط حائط عمارة عليها للتحقيق

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:25 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح

في لمسة إنسانية من اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قام بالتوجه إلى منزل الطفلة مريم دياب 10 سنوات، فور علمه بوفاتها نتيجة سقوط حائط من أحد العمارات المجاورة على منزل أسرتها بمنطقة خلف عمارات المقاولون العرب .

وقدم المحافظ واجب العزاء لوالد ووالدة الطفلة ، متمنيًا أن يتغمدها الله بفسيح جناته ولأسرتها الصبر والسلوان.

وعقب تفقده للمنزل قرر اللواء أشرف عطية إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق نتيجة الإهمال وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسبب فى ذلك .

وكلف أشرف عطية رئيس مدينة أسوان بدراسة الموقف القانونى للمنزل الذى شهد الواقعة ومراجعة إجراءات وضع اليد وخاصة أنه لم يقوم صاحبه بالخطوات اللازمة للتقنين والتصالح ، مع مراعاة البعد الإجتماعى للأسرة المستقرة بهذا المنزل منذ سنوات .

كما وجه محافظ أسوان مدير عام التضامن الاجتماعي بالدراسة وإجراء البحث اللازم لأسرة الطفلة مريم للوقوف على أوجه الدعم الممكنة لهذه الحالة ، مع قيام المحافظة أيضًا بالمساهمة فى ذلك .

 

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بعد وفاة طفلة.. محافظ أسوان يحيل واقعة سقوط حائط عمارة عليها للتحقيق
بعد وفاة طفلة.. محافظ أسوان يحيل واقعة سقوط حائط عمارة عليها للتحقيق
بعد وفاة طفلة.. محافظ أسوان يحيل واقعة سقوط حائط عمارة عليها للتحقيق
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