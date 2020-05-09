أمين "البحوث الإسلامية": الواصل لرحمه في معية الله تبارك وتعالى

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.









تناول الأمين العام في حلقة اليوم صلة الرحم، حيث إنها من المسائل المهمة ومن الأمور والتوجيهات الربانية التي حثّت عليها الشريعة الإسلامية، ويكفي أن ندرك بأن الواصل متحقق فيه الإيمان مصداقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه".





وأضاف عياد أن الواصل لرحمه في معية الله تبارك وتعالى، فصلة الرحم من الأسباب التي تدفع إلى وصل الله عز وجل للعبد كما ورد عن رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي، مما يدل على أهمية صلة الرحم والحرص عليها في جميع الظروف والأحوال.



