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تعليم

كل ما تريد معرفته عن امتحانات طلاب النقل بحقوق عين شمس

السبت 09/مايو/2020 - 08:26 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
 قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه سوف يتم تقييم أداء الطلاب لمقررات فرق النقل للفصل الدراسي الثاني على أساس المقالة البحثية وتم رفع جيمع المقالات البحثية للطلاب .

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وأضاف عميد كلية حقوق يطرح لكل مادة 3 موضوعات علي الطالب ان يختار موضوع واحد فقط لكل مادة  موضحا طريقة الكتابة التي يجب اتباعها في المقالة البحثية بيدء الطالب بالمقدمة وتكون عبارة أهمية الموضوع الذي اختاره الطالب وأيضا المشكلات ولاأقل عن 200 كلمة عبارة من خلال 5اسطر الي 7وتكون دالة عن الموضوع التي تم اختياره من قبل الطالب  ثم كتابة الموضوع والايقل المقالة البحثية عن 7الي 10صفحات  لابد من الاهتمام 4 بخطوات الهامة وهما "المقدمة ،الموضوع ويتم تقسيمة ،الخاتمة ،وأخير المصادر التي تم الرجوع اليها في عمل المقالة البحثية "

وأشار عميد كلية حقوق خلال تصريحاته لصدي البلد ان يوجد تحذيرات لابد ان يكون الطالب علي علم بها وهي ان لا يقتبس من مواقع الكترونية  غير موثوق بها واذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها لاتزيد نسبة الاقتباس عن 25% والا سيعرض الطالب نفسه الي المسألة القانونية و في حالة تشابة الابحاث يعرض الطالب أيضا نفسة الي الرسوب في المادة .

وأكد انه سوف يتم استقبال المقالات البحثية لطلاب فرق النقل الكترونيا  من يوم 31 مايو2020  . 

أكد أنه وفقا لقرارت المجلس الاعلي للجامعات فإن معاملة الطلاب الباقين في سنوات النقل للإعادة أو من معهم  مواد تخلف معاملة الطلاب المستجدين والسماح لهم بإعداد بحوث.

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