AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

علي معلول ينشر صورة بصحبة ابنه كريم على إنستجرام

السبت 09/مايو/2020 - 08:12 م
على معلول ونجله كريم
على معلول ونجله كريم
Advertisements
محمد بدران
شارك التونسي على معلول لاعب النادى الاهلى صورة جديدة لها عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام».

وظهر على معلول برفقة نجله كريم وعلق عليها : "love"، و نالت إعجاب متابعيه.

يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.


View this post on Instagram

👨‍👦L❤️VE

A post shared by Ali Maaloul (@maaloul_ali_) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على معلول بصحبة زوجته فى أحدث ظهور على إنستجرام

في أحدث ظهور له.. محمد بركات بصحبة نجم الأهلي السابق

صورة.. وائل جمعة يستعيد ذكرياته مع الأهلى

بعد انتشار فيروس كورونا.. نجم الأهلى: اللهم شيء يغير كل شيء لأفضل شيء

حسام غالى يهنئ جمهوره بقدوم شهر رمضان

أيام لمتنا.. وليد سليمان يستعيد ذكرياته مع لاعبي الأهلي.. فيديو

ترشيحاتنا

سيدة تدعو للرئيس السيسى خلال جولته: ربنا يحبب فيك الخلق.. فيديو

اخبار الاهلي.. بيراميدز يضم نجمي الفريق بـ 93 مليون جنيه.. هشام حنفي: انتقلت الى الزمالك 3 أيام

سلاح وحيد لمواجهة كورونا.. شروط فتح المقاهي ودور السينما وصالات الأفراح بعد عيد الفطر

الصحة: ارتفاع إصابات كورونا مسؤولية المواطن وترهق القطاع الطبي.. فيديو

امرأة بلا قلب .. العثور على رضيع عاريًا فى مقلب قمامة بالزقازيق .. صور

قلبى كرمش من الحزن .. صبرى فواز: والدتي وأشقائى الخمسة وخالى وابنه ماتوا خلال 5 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية