علي معلول ينشر صورة بصحبة ابنه كريم على إنستجرام

شارك التونسي على معلول لاعب النادى الاهلى صورة جديدة لها عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام».





وظهر على معلول برفقة نجله كريم وعلق عليها : "love"، و نالت إعجاب متابعيه.





يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .





وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.







