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فن

بالأسود اللامع .. شاهد أحدث ظهور لـ هنادي مهنا على إنستجرام

السبت 09/مايو/2020 - 11:03 م
هنادى مهنا
هنادى مهنا
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اسماء الحسينى
نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت فيها بفستان اسود لامع وكتبت متسائلة على الصورة :"بتتفرجوا على مسلسلات اية "

وعلق لها متابعيها على صورتها ، ما بين " خيانة عهد طبعاااا تحفة.. ليالينا والفتوة وخيانة عهد.. اكيد الاختيار وفرصة تانية والفتوة".

وتشارك أن هنادى مهنا تشارك في مسلسل "خيانة عهد" وآخر أعمالها في رمضان السابق مسلسل "زلزال"، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد رمضان وماجد المصري وحلا شيحة ومنى عبدالغني، ومن إخراج إبراهيم فخر، وتأليف عبدالرحيم كمال.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا مسلسل "زلزال"، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد رمضان وماجد المصري وحلا شيحة ومنى عبدالغني، ومن إخراج إبراهيم فخر، وتأليف عبدالرحيم كمال.
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