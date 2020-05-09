نادي مصر يستعد لبطولة الكأس بتدريبات فردية

أصدر نادي اف سي مصر، بيانا باستمرار إيقاف تدريباته الجماعية لمدة شهر وحتى يوم 15 يونيو المقبل.
وشدد باستمرار التدريبات بشكل فردي استعدادًا لاستئناف النشاط فى اى وقت وخاصة كأس مصر بعد تأهله لدور الـ8 منتظرا الفائز من الزمالك وسموحة .
وأشار إلى العمل على استدعاء اللاعبين الأجانب من بلادهم بمجرد فتح الطيران الدولي لإيداعهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا قبل الانضمام للتدريبات الفردية أو الجماعية وفقا لقرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط.
وقرر نادي مصر مخاطبة وزارة الصحة بالإحاطة والتنسيق باستعداد نادي مصر تحمل تكلفة الإجراءات الطبية اللازمة لجميع المنتمين للنادي.
واعلن اتحاد الكرة علي مد تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية شهر مايو الجاري.