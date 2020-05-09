AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادي مصر يستعد لبطولة الكأس بتدريبات فردية

السبت 09/مايو/2020 - 11:59 م
الدوري المصري
الدوري المصري
Advertisements
محمد سعيد
أصدر نادي اف سي مصر، بيانا باستمرار إيقاف تدريباته الجماعية لمدة شهر وحتى يوم 15 يونيو المقبل.

وشدد باستمرار التدريبات بشكل فردي استعدادًا لاستئناف النشاط فى اى وقت وخاصة كأس مصر بعد تأهله لدور الـ8 منتظرا الفائز من الزمالك وسموحة .

وأشار إلى العمل على استدعاء اللاعبين الأجانب من بلادهم بمجرد فتح الطيران الدولي لإيداعهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا قبل الانضمام للتدريبات الفردية أو الجماعية وفقا لقرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط.

وقرر نادي مصر مخاطبة وزارة الصحة بالإحاطة والتنسيق باستعداد نادي مصر تحمل تكلفة الإجراءات الطبية اللازمة لجميع المنتمين للنادي.

واعلن اتحاد الكرة علي مد تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية شهر مايو الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشام يكن: التفوق الذهني سر تفوق الزمالك على الترجي.. فيديو

بعد تعليق مباريات الدوري.. المقاصة يمنح لاعبيه إجازة 5 أيام

قرار جديد في الفريق الأول للأهلي بعد تعليق النشاط الكروي

كورونا يجبر بيراميدز على مد الراحة السلبية إلى يوم الجمعة

قرار جديد من بيراميدز بشأن عودة التدريبات استعدادا للدوري والكونفيدرالية

بالأدلة.. هل يتسبب فيروس كورونا في إلغاء الدوري المصري؟

ترشيحاتنا

على طريقة ياسمين صبري.. نرمين الفقي تبهر متابعيها بصورة جديدة

زلزال يضرب السعودية

السيسي يتفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة في الرحاب ومدينة نصر .. شاهد

بالأسماء.. استشهاد 5 من أطقم التمريض بالجيش الأبيض بسبب كورونا

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

هل يقتل ضوء الشمس في الصيف فيروس كورونا؟ طبيب يجيب

AdvertisementS

أول رد من مرتضى منصور على تفويت أسامة نبيه مباراة الزمالك مع غزل المحلة

بيراميدز يضم ثنائي الأهلي بـ 93 مليون جنيه

كيف يستعد الأهلي لعودة التدريبات بعد أزمة كورونا؟

اخبار الاهلي.. بيراميدز يضم نجمي الفريق بـ 93 مليون جنيه.. هشام حنفي: انتقلت الى الزمالك 3 أيام

مرتضى منصور يمنح العضوية الشرفية لنادي الزمالك لـ طبيب الغلابة.. وطارق يحيى يبكي ..فيديو

أخبار الزمالك.. رفع العقوبة عن بن شرقي وتحذير للاعبين .. واتخاذ إجراءات انتقال لاعب الأهلي لصفوف الفريق

طبيب الغلابة: مرتضى منصور قائد حقيقي ومصر لن ترى مثله مرة أخرى.. فيديو

وكيل النني يكشف حقيقة إصابة اللاعب بـ كورونا وموقفه من العودة للدوري المصري ..فيديو

خشبة يكشف عن مرشحه في انتخابات الأهلي الماضية

أول تعليق من شيما صابر بعد عقد قرانها على رامي صبري

إنهاء دوري الكونغو بسبب كورونا.. وتأهل مازيمبي وفيتا لـ الأبطال

اسامة نبيه يعتذر لنادى غزل المحلة عن تفويت مباراة الزمالك .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية