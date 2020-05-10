برلماني يطالب بحظر كامل فى عيد الفطر المبارك

طالب سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة تطبيق الحظر الكامل لمدة 24 ساعة من بداية أيام العيد الفطر المبارك حتى نهايته، مشيرًا إلى أن هذه الأيام تكون مزدحمة جدًا مما ينتج عنها انتشار لـ فيروس كورونا المستجد بشكل سريع.









وأكد "المشد"، لـ"صدى البلد"، أن بعد أنتهاء عيد الفطر المبارك من الضروري تشغيل المقاهى والمطاعم مع مراعاة التباعد الاجتماعى وأخذ الاحتياطات اللازمة للحماية من الفيروس من المطهرات وكمامات وغيرها لتأتى تضمن خطة التعايش، مما تصب فى صالح الاقتصاد الذى تأثر بتداعيات الفيروس.







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وشدد النائب على ضرورة تطبيق العقوبات اللازمة على كل من يقوم بعدم ارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات والأماكن العامة وغيرها، من غرامة تصل لـ 3000 جنيه.