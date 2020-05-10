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برلمان

برلماني يطالب بحظر كامل فى عيد الفطر المبارك

الأحد 10/مايو/2020 - 07:06 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
طالب سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،  بضرورة تطبيق الحظر الكامل لمدة 24 ساعة من بداية أيام العيد الفطر المبارك حتى نهايته، مشيرًا إلى أن هذه الأيام تكون مزدحمة جدًا مما ينتج عنها انتشار لـ فيروس كورونا المستجد بشكل سريع.


وأكد "المشد"، لـ"صدى البلد"، أن بعد أنتهاء عيد الفطر المبارك من الضروري تشغيل المقاهى والمطاعم مع مراعاة التباعد الاجتماعى وأخذ الاحتياطات اللازمة للحماية من الفيروس من المطهرات وكمامات وغيرها لتأتى تضمن خطة التعايش، مما تصب فى صالح الاقتصاد الذى تأثر بتداعيات الفيروس.




وشدد النائب على ضرورة تطبيق العقوبات اللازمة على كل من يقوم بعدم ارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات والأماكن العامة وغيرها، من غرامة تصل لـ 3000 جنيه.

الإجراءات الخاصة بعيد الفطر المبارك

وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن الحديث  عن أوضاع العيد سابق لأوانه الآن، لأن الأوضاع الخاصة بالوباء  في مصر قبل العيد بيومين ستحدد الإجراءات، وبالتالي من السابق لأوانه التحدث عن فتح أي مجالات في عيد الفطر، وسيحكم ذلك منحى الإصابات وسلوكيات الجماهير صحيح.


وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" المذاع علي قناة "الحدث" الفضائية، أن لدينا عدة تصورات للتعامل مع الأمر، لكن القرار في النهاية سيحكمه الوضع الوبائي قبل العيد.
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