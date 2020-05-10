البرلمان يفتح ملف إجراءات كورونا بعد عيد الفطر.. نواب: عجلة الاقتصاد تعمل من جديد.. تطبيق العقوبات على عدم ارتداء الكمامات.. وشروط لفتح المقاهي ودور السينما وصالات الأفراح

وفى السياق ذاته، قالت منى جاب الله أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن عجلة الإقتصاد ستعمل من جديد بعد عيد الفطر المبارك ولكن بشروط صارمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكدت "جاب الله" لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الشروط ارتداء الكمامات واستخدام الكحولات وستكون إجبارية بمعنى أنه فى حاله عدم الالتزام من المواطنين بهذه التعليمات سيتم تطبيق العقوبات الرادعه عليهم.





وأشارت أمين سر لجنة الأدارة المحلية البرلمان، الى ضرورة أن يلتزم المواطن بتعليمات وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامته وسلامة باقى اسرته، مشيرة الى أن قرار فتح المقاهى والكافيهات والمطاهم سيكون عن طريق المتخصصين فى معرفة استقرار الأوضاع الصحية فى مصر من عدمه.



