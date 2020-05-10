البرلمان يفتح ملف إجراءات كورونا بعد عيد الفطر.. نواب: عجلة الاقتصاد تعمل من جديد.. تطبيق العقوبات على عدم ارتداء الكمامات.. وشروط لفتح المقاهي ودور السينما وصالات الأفراح

سلاح وحيد لمواجهة كورونا.. شروط فتح المقاهي ودور السينما وصالات الأفراح بعد عيد الفطر
صحة النواب توضح إجراءات حظر التجوال فى عيد الفطر المبارك
منى جاب الله تحذر المواطنين من عدم ارتداء الكمامة وتوضح الشروط
العديد من المواطنين فى حالة تساؤل عن ماهى الإجراءات التى ستتبعها الحكومة بعد شهر رمضان المعظم وهل سيمتد الحظر لأيام عيد الفطر المبارك، وهل سيتم فتح المقاهى وصالات الجيم وغيرها من الوسائل الترفيهية؟.
لذلك قام موقع "صدى البلد"، بأخذ آراء المتخصصين من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مع أبراز رأى الحكومة لتوضيح الأمر جليًا أمام المواطنين.
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحديث عن أوضاع العيد سابق لأوانه الآن، لأن الأوضاع الخاصة بالوباء في مصر قبل العيد بيومين ستحدد الإجراءات، وبالتالي من السابق لأوانه التحدث عن فتح أي مجالات في عيد الفطر، وسيحكم ذلك منحى الإصابات وسلوكيات الجماهير صحيح.
وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الان" المذاع علي قناة "الحدث" الفضائية، أن لدينا عدة تصورات للتعامل مع الأمر، لكن القرار في النهاية سيحكمه الوضع الوبائي قبل العيد.
كما كشفت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بـمجلس النواب، الإجراءات المتوقعة بشأن فيروس كورونا المستجد خلال أيام عيد الفطر المبارك من مد فترة الحظر بالاضافة الى شروط فتح المقاهى وصالات الجيم والنوادى وصالات الأفراح والسينما.
وقالت " شاكر" لـ"صدى البلد"، إن مد حظر التجول او إرجاع الامور لسابق عهدها أمور لا يتوقعها لا أحد ، لكونها تاتى بناء على أمور تتعلق بصحة وسلامة المواطنين، وهى زيادة عدد المصابين اليومية إضافة الى زيادة أعداد الوفيات اليومية التى اذا ازدادت سيكون هناك إجراءات مشدده
وأكدت د. اليزابيث أنه حتى الأن مصر تسير فى نفس المتوقع ولكن المسؤلية الكبيرة ترجع إلى وعي المواطن فهو بيده ان ينهى هذه الأزمة من جذورها وبيده جعلها تتفاقم فاذا قام بحماية نفسه من المرض وأتبع جميع التعليمات التى صدرت من وزارة الصحة سيحافظ على نفسة وغيره من خطر فيروس كورونا
وتابعت النائبة حديثها:" ماشين نحو قمة المنحى ونتمنى انخفاضه وكلما زاد تزداد الخطورة والوعى هو السلاح الوحيد فى وجهة كورونا والمواجهة كورونا وقائية وليست علاجية".
وفى السياق ذاته، قالت منى جاب الله أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن عجلة الإقتصاد ستعمل من جديد بعد عيد الفطر المبارك ولكن بشروط صارمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت "جاب الله" لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الشروط ارتداء الكمامات واستخدام الكحولات وستكون إجبارية بمعنى أنه فى حاله عدم الالتزام من المواطنين بهذه التعليمات سيتم تطبيق العقوبات الرادعه عليهم.
وأشارت أمين سر لجنة الأدارة المحلية البرلمان، الى ضرورة أن يلتزم المواطن بتعليمات وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامته وسلامة باقى اسرته، مشيرة الى أن قرار فتح المقاهى والكافيهات والمطاهم سيكون عن طريق المتخصصين فى معرفة استقرار الأوضاع الصحية فى مصر من عدمه.
ومن جانبه، طالب سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن بضرورة تطبيق الحظر الكامل لمده 24 ساعة من بداية أيام العيد الفطر المبارك حتى نهايتة، مشيرًا الى أن هذه الايام تكون مزدحمة جدًا مما ينتج عنها انتشار لـ فيروس كورونا المستجد بشكل سريع.
وأكد "المشد"، لـ"صدى البلد"، أن بعد أنتهاء عيد الفطر المبارك من الضرورى تشغيل المقاهى والمطاعم مع مراعاة التباعد الاجتماعى واخذ الاحتياطات الازمة للحماية من الفيروس من المطهرات وكمامات وغيرها لتاتى تضمن خطة التعايش مما تصب فى صالح الاقتصاد الذى تأثر بتداعيات الفيروس.
وشدد النائب على ضرورة تطبيق العقوبات اللازمة على كل من يقوم بعدم ارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات والاماكن العامة وغيرها، من غرامة تصل لـ 3000 جنيه.