ريدمي تصدر هاتف K30 5G Speed Edition غدا .. تعرف على المواصفات

كشفت شركة Redmi ريدمى التابعة لشركة شاومى الصينية، عن ميعاد إصدارها لهاتف K30 5G Speed Edition أو K30 5G النسخة الحديثة، على موقعها الرسمى، حيث ستقوم بإصداره رسميا غدا 11 مايو.





وستصدر شركة ريدمى هاتف K30 5G Speed Edition بمعالج جديد وهو Snapdragon 768G ، وهو عبارة عن نسخة معدلة من المعالج الحالى لهواتفها Snapdragon 765G SoC، كما تصدر الهاتف بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G.









ويعتبر هاتف K30 5G Speed Edition الذى ستطلقه الشركة غدا هو من سلسلة هواتف K30 ، حيث كانت الشركة قد أطلقت هاتفى K30 و K30 5G في شهر ديسمبر العام الماضى، ثم أطلقت هاتفى K30 Pro و K30 Pro Zoom في شهر مارس الماضى.





وبحسب الإعلان الرسمى من الشركة لهاتف K30 5G Speed Edition فإنه سيحتوى على كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل بزاوية واسعة ، وثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.





وسيصدر هاتف K30 5G Speed Edition على ذاكرة وصول العشوائي 6 جيجابايت رام ، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت، وبمعدل تحديث شاشة 120 هرتز وبشاشة من نوع LCD.



