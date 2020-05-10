قصة شهيد.. محمد لطفي نجح في تفكيك 4 قنابل واستشهد في الخامسة

روت والدة الشهيد البطل العقيد محمد لطفي شهيد أحداث الاتحادية في عام 2014 عن اللحظات الأخيرة في حياة نجلها الشهيد.









وتابعت خلال لقائها مع مراسل برنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد أن ولدها الشهيد توفي في 30 يونيو 2014 في اليوم الثاني من شهر رمضان.









وأضافت والدة الشهيد أن نجلها كان يتحدث على الهاتف وتلقى حينها بلاغا بوجود قنابل في محيط الاتحادية، وقال لها إنه سمعت النداء عبر الجهاز اللاسلكي، وطالب الشهيد من والدته أن تهتم بأولاده.









وكشفت والدة الشهيد أن نجلها نجح في تفكيك 4 قنابل، وخلع البدلة وجاء إليه شاويش يحمل قنبلة داخل بطانية وأخذها منه حتى يقوم بتفكيكها ثم انفجرت فيه ليستشهد وهو صائم.









وفى سياق آخر، روى الإعلامي أحمد موسى، قصة الإرهابي عمر رفاعي صديق عشماوي في مسلسل الاختيار.









وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الإرهابي عمر الرفاعي سرور هو مفتي التنظيم الإرهابي وصديق الإرهابي هشام عشماوي.









وتابع الإعلامي أحمد موسى أن عمر الرفاعي من أسرة تضم إرهابيين بداية من الأب الذي كان متهما في قضية تنظيم الجهاد في عام 1981 القضية 462 لسنة 1981 حصر أمن دولة عليا.





وكشف الإعلامي أحمد موسى أن والد الإرهابي عمر رفاعي كان صديق للإرهابي لأيمن الظواهري، موضحا أن رفاعي سرور توفي في عام 2012 وكان معاه أيمن الظاهري في السجن ثم خرج أيمن الظواهري وهرب للخارج منذ ذلك الحين.





وأشار موسى إلى أن عمر رفاعي ووالده كانوا يدعمون حازم صلاح أبو إسماعيل لأن يتولى مصر.



