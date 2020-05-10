AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسن فريد: حسم موقفى من انتخابات اتحاد الكرة بعد صدور اللائحة الجديدة..فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 04:06 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف حسن فريد رئيس الترسانة ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق عن موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة. 


وأكد حسن فريد في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن سيحسم موقفه من خوض الانتخابات المقبلة، عقب إعلان اللائحة الجديدة لـ اتحاد الكرة، مشددا انه امر مدهش ان يمون هناك مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " لوضع اللائحة الجديدة.
 

وأضاف حسن فريد أن عام 2016 خسر الانتخابات بفارق 8 اصوات فقط على الرغم من تعرضه لحملة شرسة أثناء الانتخابات .



وروى حسن فريد كواليس بدايته كرة القدم، حيث كان يلعب في فريق الناشئين بالزمالك وقت إن كان عمره 12 عاما في جيل فاروق جعفر مشددا أنه انضم عقب ذلك للترسانة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020.. اتحاد الكرة يكشف مصير الانتخابات

بند النزاهة يهدد ببطلان انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

سيد يوسف: حسن فريد سيترشح على منصب نائب رئيس اتحاد الكرة بقائمة أبوريدة.. فيديو

شوبير يعلن ملامح اللائحة الجديدة بشأن الانتخابات على مقعد النائب.. فيديو

اللائحة تنتصر على القانون.. فيفا يتمسك بإجراء انتخابات الجبلاية 4 سنوات

بـ اللائحة ولا القانون.. محمد فضل الله يحدد مصير انتخابات اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

تعرف على ما حدث لمقدمة برنامج رامز مجنون رسمي بعد وقف الطيران

بسعر يبدأ من 3400 جنيه للمتر .. طرح 2662 شقة بسكن مصر فى 8 مدن جديدة

بصور الطفولة.. قريبة ياسمين صبري ترد على شائعات عمليات التجميل

الإعلام الإسرائيلي: إيران نفذت هجوما خطيرا على البنية التحتية في تل أبيب

ثروت الخرباوي لـ خالد أبو بكر: متقولش المعتدين على رجال الجيش إرهابيين

معرفش نجوم.. وليد سليمان : حزنت من موقف الأهلي أثناء التجديد ..فيديو

AdvertisementS

أول رد من مرتضى منصور على تفويت أسامة نبيه مباراة الزمالك مع غزل المحلة

كيف يستعد الأهلي لعودة التدريبات بعد أزمة كورونا؟

المصري يوجه الشكر لـ السيسي ويكشف حقيقة رحيل نجمي الفريق.. فيديو

طبيب الغلابة: مرتضى منصور قائد حقيقي ومصر لن ترى مثله مرة أخرى.. فيديو

اخبار الاهلي.. بيراميدز يضم نجمي الفريق بـ 93 مليون جنيه.. هشام حنفي: انتقلت الى الزمالك 3 أيام

بسبب "هروب الزمالك من القمة" .. خالد الغندور: أليو بادجي لاعب على ما تفرج

وكيل النني يكشف حقيقة إصابة اللاعب بـ كورونا وموقفه من العودة للدوري المصري ..فيديو

أخبار الزمالك.. رفع العقوبة عن بن شرقي وتحذير للاعبين .. واتخاذ إجراءات انتقال لاعب الأهلي لصفوف الفريق

مرتضى منصور يمنح العضوية الشرفية لنادي الزمالك لـ طبيب الغلابة.. وطارق يحيى يبكي ..فيديو

معرفش نجوم.. وليد سليمان : حزنت من موقف الأهلي أثناء التجديد ..فيديو

شوبير: فيفا تراجع عن بند الـ8 سنوات في اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة.. فيديو

رئيس الترسانة يروي قصة انضمام أبو تريكة لـ الأهلي ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب يتبنى 60 قطة صغيرة.. صور

قصة حقيقية .. شاب مصري دارت حوله أحداث مسلسل النهاية.. والمؤلف: صدفة غريبة

حكاية أكلة .. الفتة الوجبة الرسمية فى أعياد الإله عند قدماء المصريين