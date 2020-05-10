حسن فريد: حسم موقفى من انتخابات اتحاد الكرة بعد صدور اللائحة الجديدة..فيديو

الترسانة









وأكد حسن فريد في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن سيحسم موقفه من خوض الانتخابات المقبلة، عقب إعلان اللائحة الجديدة لـ اتحاد الكرة، مشددا انه امر مدهش ان يمون هناك مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " لوضع اللائحة الجديدة.





وأضاف حسن فريد أن عام 2016 خسر الانتخابات بفارق 8 اصوات فقط على الرغم من تعرضه لحملة شرسة أثناء الانتخابات .













وروى حسن فريد كواليس بدايته كرة القدم، حيث كان يلعب في فريق الناشئين ب الزمالك وقت إن كان عمره 12 عاما في جيل فاروق جعفر مشددا أنه انضم عقب ذلك للترسانة.





كشف حسن فريد رئيسونائب رئيس اتحاد الكرة السابق عن موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.