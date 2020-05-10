AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد فلوكس ينشر فيديو ساخرا عن فيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 07:35 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر الفنان أحمد فلوكس فيديو جديدا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


وظهر في الفيديو المطرب "امير عيد" نجم فرقة كايروكي وهو يغني لايف بصحبة المطرب "أحمد بهاء" نجم فرقة شارموفرز، وغنى الثنائي اغنية للتوعية من فيروس "كورونا" بشكل ساخر.



ونال الفيديو إعجاب متابعيه، ايه الدويتو، وجاءت أبرز التعليقات "احلي حاجة اتقالت في حوار كورونا".


يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض فيلم الممر لـ أحمد عز في مهرجان المركز الكاثوليكي.. الأربعاء المقبل

مايستهالش.. رسالة غامضة من احمد فلوكس.. شاهد

بـ جرامفون وبدلة رمادية.. أحمد فلوكس يبهر جمهوره بأحدث ظهور له

قيمتك إيه .. رسالة جديدة من أحمد فلوكس لمتابعيه

أحمد فلوكس يوجه رسالة لوالده عبر إنستجرام.. ومتابعوه: ابن بار

شاهد.. أحمد فلوكس يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان

ترشيحاتنا

تشرة الحوادث.. اِعرف عقوبة حنين بعد اتهامها بالاتجار بالبشر .. محاكمة حدث بتهمة هتك عرض طفلة بالعياط

انتبه .. سيارتك تنقل لك فيروس كورونا

بعد ظهور 38 إصابة بـ كورونا .. طوارئ في مستشفى الزهراء الجامعي.. فيديو

بتصديق الرئيس السيسي .. 2.4 مليون من أصحاب المعاشات يصرفون العلاوات الخمسة فى هذا الموعد

متى موعد ليلة القدر 2020 بالهجري والميلادي .. وعلاماتها الصحيحة

قصة حقيقية .. شاب مصري دارت حوله أحداث مسلسل النهاية.. والمؤلف: صدفة غريبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فرق حماية مدنية تقضي 4 ساعات في مهمة إنقاذ خروف

صرخة طفل تهز الشارع البريطاني وتحول 3 ضباط للتحقيق.. فيديو

كلب يتبنى 60 قطة صغيرة.. صور