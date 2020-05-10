أحمد فلوكس ينشر فيديو ساخرا عن فيروس كورونا

نشر الفنان أ حمد فلوكس فيديو جديدا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".









وظهر في الفيديو المطرب "امير عيد" نجم فرقة كايروكي وهو يغني لايف بصحبة المطرب "أحمد بهاء" نجم فرقة شارموفرز، وغنى الثنائي اغنية للتوعية من فيروس "كورونا" بشكل ساخر.













ونال الفيديو إعجاب متابعيه، ايه الدويتو، وجاءت أبرز التعليقات " احلي حاجة اتقالت في حوار كورونا".





يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.