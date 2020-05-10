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رحاب الجمل: جمهور محمد رمضان شتمني.. ووصلتني تهديدات بسبب البرنس.. فيدبو

الأحد 10/مايو/2020 - 07:02 ص
رحاب الجمل
رحاب الجمل
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كريم الخطيب
حكت الفنانة رحاب الجمل تفاصيل دورها في مسلسل "البرنس"، مؤكدة أن الشخصية الشريرة التي تقدمها في المسلسل اخذت منها وقتا لكي تقدمها بهذا الشكل الرائع.


وقالت "الجمل" في تصريحات لها في برنامج "مساء دي ام سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، إن بسبب الشخصية التي قدمتها نالت كره كثير من المشاهدين بسبب شخصية عبير التي جسدتها في المسلسل.


وأضافت "الجمل" أنها تفاجئت ردود افعال المشاهدين على السوشيال ميديا بان شخصية عبير متواجدة في كل عائلة، وهي شخصية مستفزة وغبية ومتخلفة.


وأشارت إلى أن جمهور محمد رمضان كبير جدًا ويحبه، متابعة :"حاسة الناس لو شافوني في الشارع هيخنقوني.. وانا عايزة اقولهم انا في الحقيقة غير شخصية عبير خالص".

وتابعت رحاب الجمل حديثها: "الشباب اللي بيحب محمد رمضان شتمني، ووصلتني رسائل تهديد بسبب دوري في مسلسل البرنس، ولكنني تعاملت مع الجمهور ووضحت لهم انها شخصية تجسدها في مسلسل بعيدا عن شخصيتها الحقيقية. 

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