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حوادث

السيطرة على حريق نشب في ماسورة غاز رئيسية بقليوب

الأحد 10/مايو/2020 - 09:23 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق نشب في ماسورة غاز
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إبراهيم الهوارى

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بكسر ماسورة غاز رئيسية في شارع المقابر بدائرة قسم قليوب.


وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أي إصابات أو خسائر بشرية فيما انتقل على الفور مسؤلى الغاز بقليوب وتم غلق المحبس جاري إصلاح التلفيات.


تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بنشوب حريق بسبب كسر ماسورة غاز رئيسية بشارع المقابر في دائرة قسم قليوب.


وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أي إصابات أو خسائر بشرية.


وتبين من المعاينة الأولية للحريق أنه نشب علي اثر قيام  لودر بحمل القمامة بجوار خط الغاز مما تسبب في كسره وإشعال النيران بماسورة الغاز وعلي الفور انتقل مسؤولي الغاز بقليوب وجاري اصلاح العطل وإزالة التلفيات جراء الحريق وتولت النيابة التحقيق.

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