تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في ووهان منذ أكثر من شهر

سجلت الصين لأول مرة منذ الثالث من ابريل إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في منطقة ووهان مصدر تفشي الوباء.





كما أعلنت الصين عن 13 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا "كوفيد-19".





وذكرت السلطات الصحية في الصين أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى أكثر من 82,901 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء كورونا 4633 حالة.





وظهرت في ووهان أول إصابة بفيروس كورونا منذ 35 يوما، حسبما أعلنت السلطات الصحية في إقليم هوبي.



