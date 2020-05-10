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أخبار العالم

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في ووهان منذ أكثر من شهر

الأحد 10/مايو/2020 - 11:01 ص
أول إصابة بفيروس
أول إصابة بفيروس كورونا في ووهان منذ أكثر من شهر
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قسم الخارجي
سجلت الصين لأول مرة منذ الثالث من ابريل إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في منطقة ووهان مصدر تفشي الوباء.

 كما أعلنت الصين عن 13 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكرت السلطات الصحية في الصين أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى أكثر من 82,901 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء كورونا 4633 حالة.

وظهرت في ووهان أول إصابة بفيروس كورونا منذ 35 يوما، حسبما أعلنت السلطات الصحية في إقليم هوبي.

فيما تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ4 ملايين حالة، وفقا لإحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس.
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