صورة وداع.. باسم ياخور في أحدث ظهور له

نشر الفنان السوري باسم ياخور صورة له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وعلق ياخور قائلا: صورة وداع قبل ما نشيل الدقن بكم يوم.





وجاءت التعليقات كالآتي:

منور انت والشعب السوري كلة

جميل في كل حالاتك

لسه كنت بتفرج علي فيلم خليج نعمة





وكان قد جسد الفنان السورى باسم ياخور عام 2006 شخصية سيف الله المسلول خالد بن الوليد،وحقق المسلسل وقتها نجاحًا كبيرًا، حيث إن ياخور استطاع أن يجسد الدور بطريقة احترافية، وأثبت أنه قادر على تجسيد الشخصيات التاريخية وليس الكوميديا فقط.





وشارك الفنان باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".





ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.