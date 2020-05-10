حقيقة فيديو ادعاء قيام مباحث باب الشعرية بضبط شخص بدون سند قانونى

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعنوان (مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف لوزارة الداخلية).









يتضمن الفيديو الادعاء بقيام قوة من مباحث القسم بضبط أحد الأشخاص بدون سند قانونى، حيث تبين أن الشخص المضبوط (عاطل ، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة) وأنه بتاريخ 25/3/2020 وردت معلومات لوحدة مباحث القسم مفادها مزاولة المتهم نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمسكنه.



