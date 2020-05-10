مواعيد استلام الأبحاث لطلاب فرق النقل بـ تربية عين شمس

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وأوضح مدير وحدة الكتولوجيا والمعلومات، في بيان، الأحد، أن من له حق التقييم وفقا لنظام المقالة البحثية هم المستجدين والباقي للإعادة والمتقدم من الخارج، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، خلال الاجتماع الشهري"، معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين، من حيث السماح لهم بإعداد رسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي).









وأشار يوسف إلى أنه يمكن الاعتماد علي الكتاب الجامعي أو أي كتب أخرى في التخصص ولكن بشرط وضع اسم مؤلف الكتاب، عنوانه ،تاريخ النشر، دار النشر التي قامت بنشر الكتاب ويمكن الاعتماد أيضا بالمحاضرات الالكترونية علي أن تكون نسبة الاقتباس لا تزيدعن 25% وأن تكون الصياغة من الطالب حسب رؤيته، وترجع المقالة البحثية إلى 10 مراجع.





وذكر أن المقالة البحثية يقدم البحث على ملف Pdf+ Word بخط Times New Roman حجم الخط 12 ويقدم البحث إلكترونيا.





وأكد أنه سيجري استقبال المقالات البحثية من يوم 20 مايو 2020 الي 18 يونيو وفقا لجدول المواد منوها ان كل مادة لها مقالة بحثية يتم إجراء البحث بشكل فردي أي لا يشترك في البحث مجموعة من الطلاب.