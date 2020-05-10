انتشال جثة عامل انقلب به جرار زراعي في ترعة بسوهاج

تمكن الأهالي من انتشال جثة عامل انقلب به جرار زراعي داخل ترعة بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج





وبحسب بيان، اليوم، الأحد، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي طما المركزي، وتم استخراج الجرار والتحفظ عليه، وتم إخطارا النيابة العامة وباشرت التحقيق.





كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة طما يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عز الدين.ح.ا" 53 عاما عامل، ويقيم دائرة مركز طما جثة هامدة إدعاء حادث جرار زراعي.





وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالمعاينة والفحص وسؤال شقيقه إبراهيم.خ.أ، 50 عامًا عامل، قرر بأنه أثناء قيادة شقيقه جرار زراعي بدون لوحات معدنية، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابه بالترعة المجاورة للطريق، ونفى الشبهة الجنائية.