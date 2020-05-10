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أخبار العالم

إيران تسجل 1383 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في 24 ساعة

الأحد 10/مايو/2020 - 12:27 م
إيران تسجل 1383 إصابة
إيران تسجل 1383 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في 24 ساعة
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أعلنت إيران، اليوم، الأحد، تسجيل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 107603.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بـ "كوفيد-19"، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6640 حالة وفاة.

وكانت الصحة الإيرانية قد أعلنت، أمس السبت، تسجيل 1529 إصابة.

وأضافت الوزارة الإيرانية أن حالات التعافي بلغت 85 ألف حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر الرئيس الأسبق لإيران محمد خاتمي من كارثة جديدة قد تحدث بخلاف فيروس كورونا المستجد المتفشي في بلاده، متوقعا أن الناس في إيران قد يلجأون إلى العنف كرد فعل على حالة اليأس التي يعيشونها في ظل النظام الحالي، وفق ما ذكر راديو فاردا.
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