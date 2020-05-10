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تعليم

إصابة نائب رئيس اتحاد طلاب تمريض حلوان بـ فيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 01:42 م
نقل نائب رئيس اتحاد
نقل نائب رئيس اتحاد تمريض حلوان
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كريم ناصر
كشف اتحاد طلاب كلية التمريض بجامعة حلوان، عن إصابة الطالب إسلام محمد فراج نائب رئيس اتحاد الكلية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
 
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واوضح الاتحاد ان اصابة اسلام فراج جاءت نتيجة عمله في احدى المستشفيات و مزاولته للمهنة و مساندة الجيش الابيض، لأنه خريج معهد فنى تمريض ويمتلك حق مزاولة المهنة، بالاضافة الى انه طالب في الفرقة الثانية كلية التمريض

واعلنت  الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، أنه فور الإصابة تم التواصل معه من قبل الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، وعمل مسح طبى له ولاسرته والمخالطين له، ثم تم عزله ونقله إلى مستشفى العبور.
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