الأكاديمية الوطنية للتدريب تستأنف برنامج المسئول الحكومي المحترف من خلال منصتها التدريبية الرقمية.. رشا راغب: المبادرة ستستمر في باقي محافظات الجمهورية

عمرو طلعت: بعد انتهاء جائحة كورونا الدولة ستستمر في التدريب عن بعد

محمود شعراوي: الحكومة تسعى بكل جدية إلى تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة

المحافظون يقدمون الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها





استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ونائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي المهندسة غادة لبيب؛ وذلك ضمن فعاليات افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف بمقر الأكاديمية، وبحضور كل من محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، ومحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وأطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب المبادرة الرقمية 2020 في أول أبريل الماضي بهدف توفير معارف رقمية واسعة النطاق لخدمة أدوار الأكاديمية التدريبية والمعرفية ولضمان استمرارها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة كورونا، ولذلك سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف عبر منصة الأكاديمية الرقمية.





وتستهدف تلك المرحلة تدريب 1200 متدرب من العاملين بالقطاع الحكومي في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والشرقية.





وجاء برنامج المسئول الحكومي المحترف كانعكاس لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 2030، وقد نجحت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تخريج حوالي 2470 متدرب على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية على مرحلتين شملت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، وتستهدف تدريب 11 ألف متدرب في محافظات أخرى تباعًا.





ويسعى برنامج المسئول الحكومي المحترف إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام؛ لذلك رُوعي في تصميم البرنامج أن يكون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، وأيضًا مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومي.





من جانبها، قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف في ثوبها الجديد يستهدف تقديم الخدمات الحكومية في أفضل صورة، مشددة على أن التجربة كان لها نجاح كبير على الأرض في أربع محافظات، وهو ما أدى إلى استئنافها وامتدادها في أكثر محافظة.





وأضافت "راغب" أن المسئول الحكمي يعد المسئول الأول عن تقديم الخدمات للمواطن، ومن ثم يحب أن تقدم تلك الخدمات في أفضل صورها.





وأشارت إلى أن هذه المبادرة سوف تستمر في باقي محافظات الجمهورية، مشيرة الي التنسيق الذي يتم بين الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.





في حين قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تتشارك مع وزارة التنمية المحلية والوزارات الأخرى والأكاديمية الوطنية للتدريب في هذه المبادرة المهمة، مشددا على أن سياسة الدولة تؤكد رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، حيث إن الدولة حريصة دائما على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين في جميع المجالات شكلا وموضوعا وفي سهولة ويسر، حيث إن تقديم الخدمات أمر في غاية الأهمية.





وأضاف أن الدولة تسعى بصفة مستمرة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين بيئة العمل وتنمية المهارات الشخصية والقيادية والعمل الجماعي.





وأوضح طلعت أن رقمنة الخدمات تتطلب رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يلقى العاملون فيه اهتماما وتركيزا كبيرين من الحكومة التي تسعى إلى رفع كفاءته وتزويده بكل مهارات العصر المعاصر.





وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار مواكبة سبل وتقنيات التدريب الحديث والرقمي، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.





وتابع: "رب ضارة نافعة، بعد أزمة كورونا والاتجاه العالمي للتدريب عن بعد ستتم إتاحة التدريب والتواصل بين مختلف عناصر المنظومة التدريبية"، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء الأزمة سوف تستمر الدولة في التدريب عن بعد ولن تعود مرة أخرى لما كانت عليه قبل كورونا.

من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي إن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من خلال العمل على تدريب وتأهيل وتنمية مهارات الكوادر الحكومية من مقدمي الخدمات الجماهيرية في إطار برنامج التحول الرقمي والتطوير المؤسسي بجميع محافظات الجمهورية.





وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة كانت قد بدأت مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم انتقل الملف إلى وزارة الاتصالات، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ البرنامج الخاص بالمبادرة في ٤ محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد لحوالي ٢٧٠٠ متدرب.





وأوضح اللواء محمود شعراوي أن فكرة الارتقاء بمستوى العاملين في المحليات، خاصة مقدمي الخدمات الجماهيرية للمواطنين بالأكاديمية الوطنية للتدريب، تم عرضها على رئيس الجمهورية لتأهيل العنصر المحلي، ووافق وتم التنسيق مع وزارة التخطيط في هذا الأمر.





وقال وزير التنمية المحلية إن هذه المبادرة كان لها تأثير كبير على تحسين الخدمات خلال الفترة الماضية داخل المحافظات التي أجريت بها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى بكل جدية إلى تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة والدولة مستمرة في برنامج التحول الرقمي في إطار خطوات سريعة تتم في جميع المحافظات.





وأضاف شعراوي أن هناك تكليفات من رئيس الوزراء بالاستفادة من تلك التجربة والتدريب والتعليم عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة وعدم العودة للخلف مرة أخرى في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى إلى زيادة الخدمات التي يمكن أن تقدم داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لافتا إلى أن المتدربين سيقدمون يد العون للمحافظين، ولابد من السعي المستمر لاختيار العناصر الجيدة من المتدربين بما يدعم خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة.





وقدم شعراوي الشكر إلى وزارة الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط على الجهود المبذولة في هذا الملف الهام.





في حين قدمت المهندسة غادة لبيب الشكر لنواب المحافظين بالمحافظات التي تجري بها المبادرة على الجهود التي يقومون بها خلال الفترة الحالية.





من جانبهم، أشاد المحافظون خلال كلماتهم عبر الفيديو كونفرانس بالمبادرة، وقدموا الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها والتي سيكون لها بالغ الأثر على تحسين مستوى الخدمات لأبناء المحافظات الثلاثة خلال الفترة المقبلة بما يحقق رضا المواطنين.





هذا وقد أنشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.