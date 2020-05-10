طريقة عمل كرنب هندي محمر.. فيديو

نقدم لكم طريقة عمل كرنب هندى محمر بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على قناة سي بي سي سفرة.
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مقادير كرنب هندي محمر:
شرائح كرنب
كيلو لحمة مكعبات
كزبرة جافة
بابريكا
ثوم مفروم
زبدة
سكر بني
صويا صوص
بسلة
جنزبيل طازج وبودر
طريقة عمل كرنب هندي محمر:
* ضعى زبدة فى طاسة على النار ثم ضعي الجنزبيل البودرة والطازج والكزبرة والبابريكا على اللحمة.
في الزبدة بالجنزبيل البودرة والطازج والبابريكا والكزبرة الجافة.
* حمرى اللحمة قليلا ثم اضيفي الثوم المفروم حتى تمام النضج ، يضاف صويا صوص مع السكر البني ثم البسلة والكرنب ويحمر جيدا مع التقليب ويقدم