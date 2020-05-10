طريقة عمل كرنب هندي محمر.. فيديو

نقدم لكم طريقة عمل كرنب هندى محمر بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على قناة سي بي سي سفرة.





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كيلو لحمة مكعبات

كزبرة جافة

بابريكا ثوم مفروم زبدة

سكر بني

صويا صوص

بسلة





طريقة عمل كرنب هندي محمر:

* ضعى زبدة فى طاسة على النار ثم ضعي الجنزبيل البودرة والطازج والكزبرة والبابريكا على اللحمة.

في الزبدة بالجنزبيل البودرة والطازج والبابريكا والكزبرة الجافة.

* حمرى اللحمة قليلا ثم اضيفي الثوم المفروم حتى تمام النضج ، يضاف صويا صوص مع السكر البني ثم البسلة والكرنب ويحمر جيدا مع التقليب ويقدم



