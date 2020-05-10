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طريقة عمل كرنب هندي محمر.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 03:11 م
طريقة عمل كرنب هندى
طريقة عمل كرنب هندى محمر .. فيديو
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل كرنب هندى محمر بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على قناة سي بي سي سفرة. 

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شرائح كرنب
كيلو لحمة مكعبات 
كزبرة جافة 
بابريكا 
ثوم مفروم 
زبدة 
سكر بني 
صويا صوص 
بسلة
جنزبيل طازج وبودر

طريقة عمل كرنب هندي محمر:
* ضعى زبدة فى طاسة على النار ثم ضعي الجنزبيل البودرة والطازج والكزبرة والبابريكا على اللحمة.
 في الزبدة بالجنزبيل البودرة والطازج والبابريكا والكزبرة الجافة.
* حمرى اللحمة قليلا ثم اضيفي الثوم المفروم حتى تمام النضج ، يضاف صويا صوص مع السكر البني ثم البسلة والكرنب ويحمر جيدا مع التقليب ويقدم

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