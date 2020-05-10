دفاع صديقي عمر جابر يفند اتهامات لاعب بيراميدز ويدفع بتلفيق الواقعة أمام المحكمة

كشفت مصادر عن كواليس جلسة استئناف صديقي لاعب نادي بيراميدز عمر جابر علي قرار حبسهما بتهمة تهديد اللاعب والتي انتهت بإخلاء سبيلهما بكفالة ٢٠ ألف جنيه لكل منهما.





ودفع عماد عويان محامي المتهمين خلال الجلسة أمام محكمة جنح مستأنف العجوزة بفبركة وتلفيق البلاغ رقم 420/2020 المقدم من اللاعب للمحامي العام لنيابات شمال الجيزة الكلية مؤكدا أنه كلام مرسل وغير صحيح ولا أساس له من الصحة، وقرر أن الكابتن ميدو والكابتن احمد ناصر لم يعتادا علي طلب أي مبالغ من عمر جابر وإن الكابتن ميدو يداين الكابتن عمر جابر بمبلغ ١٤ مليون جنيه وهو ما ذكره في أقواله بتحقيقات النيابة العامة.





وأكد عويان أن الكابتن عمر جابر اتفق مع ميدو علي البحث له عن نادي خلاف النادي الأمريكي الذي كان يلعب به كمحترف وأنه وكله بموجب تفويض للبحث عن فرصه في نادي بيراميدز وبالفعل اتفق الكابتن ميدو مع النادي الأمريكي علي إنهاء تعاقد كابتن عمر جابر معه مقابل مبلغ مائتا الف دولار ثم تم التعاقد مع نادي بيراميدز بمبلغ ٩٠ مليون جنيه وذلك بواسطة الكابتن ميدو فأصبح مستحق للكابتن ميدو تسعة ملايين جنيه وهي العمولة المتفق عليها إلا أن الكابتن عمر جابر تنصل من اتفاقه كما قرر الكابتن ميدو في التحقيقات.





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وأضاف أن الكابتن ميدو اضطر إلى الاتصال بأحد المقربين للكابتن عمر كوسيط فحدد الأخير موعد لجلسة صلح وفي هذه الجلسة أقر الكابتن عمر جابر بالدين إلا أنه لا يستطيع دفعه وأنه مستعد للترضية بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه إلا أن الكابتن احمد ناصر والكابتن ميدو رفضا العرض وطلبا مستحقاتهما كاملة وبدأ الاثنان في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة دعوى مطالبة بالمبلغ المستحق لهما فحررا محضر بالواقعة بقسم أكتوبر يوم ١٠/٤ وعندما علم عمر جابر بالأمر حرر هذا المحضر الكيدي.





وأضاف الدفاع أن عمر جابر قرر في شكواه أنه ساهم في شراء عقار لصالح ميدو وهذه المقولة كاذبة لأن الكابتن ميدو اشتري هذه الشقة من حر ماله كما قرر عمر جابر أن ميدو وأحمد ناصر هدداه بالقتل والضرب وخطف ابنه من رقم تليفون حدده عن طريق رسائل علي الواتس اب إلا أن رقم الهاتف خاص بعمر جابر ومسجل باسمه كما قرر ميدو وأحمد ناصر بالتحقيقات.





واستشهد عمر جابر بشقيقه وزوجته وبواب العقار وعلي الرغم من أن شهادة من سبق مجروحه ولا يعتد بها إلا أن المفاجأة ما قرره البواب من أن الكابتن ميدو وأحمد ناصر حضرا للسؤال علي "جابر" في العقار إلا أنهما لم يقابلاه أو يهدداه كما قرر الكابتن عمر جابر.



