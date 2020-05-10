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رياضة

الاتحاد التونسي يعلن تمديد عقود اللاعبين المنتهية حتى نهاية سبتمبر

الأحد 10/مايو/2020 - 05:16 م
الترجي التونسي
الترجي التونسي
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محمد السعيد
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تمديد عقود اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم في يونيو المقبل، إلى نهاية سبتمبر المقبل.

وذكر الاتحاد التونسي في بيان رسمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أنه تم تمديد عقود اللاعبين التي ستنتهي في يونيو المقبل، إلى شهر ديسمبر المقبل، نظرا للظروف الحالية، وإيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا.

كما أوصى الاتحاد التونسي بخفض 50%، من رواتب المدربين خلال شهري إبريل ومايو.

وكان الاتحاد التونسي حدد 24 أكتوبر موعدا لاستئناف الدوري التونسي، حال موافقة السلطات التونسية.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 44 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الصفاقسي صاحب المركز الثاني.
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