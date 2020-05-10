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رياضة

طارق العشري يكشف حقيقة توقيع كريم العراقي لنادي الزمالك

الأحد 10/مايو/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، حقيقة رحيل كريم العراقي لاعب الفريق إلى نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

وقال العشري في تصريحات لـ"إذاعة الشباب والرياضة": "إنه لم تصل للمصري أي مخاطبات رسمية حتى الآن من قبل أي نادي للتعاقد مع العراقي".

وأضاف: "أن كريم العراقي من اللاعبين المهمين في الفريق، ويعد عنصرا أساسيا، ويتبقى في عقده موسمين، ولا نستطيع اتخاذ قرار تجاه رحيله بسبب عقوبة فيفا".

وتحدث العشري عن رأيه في إستئناف مسابقة الدوري الممتاز، موضحا أن الأنسب هو التفكير في بدء موسم جديد والتحضير بشكل جيد له، خاصة أن الدوري متوقف منذ شهرين.

جدير بالذكر أن طارق العشري قد تولي مهمة تدريب المصري اليبورسعيدي خلفا لـ إيهاب جلال الذي رحل بسبب تذبذب النتائج على المستوى المحلي.
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