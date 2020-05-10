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حوادث

ضبط 147 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع بقنا

الأحد 10/مايو/2020 - 06:42 م
ضبط مخالفة تموينية
ضبط مخالفة تموينية متنوعة
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يوسف رجب
 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2020، أسفرت عن ضبط 147 مخالفة تموينية متنوعة.

قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، إن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 72 محضر لمخالفات عدم اعلان أسعار، 16مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية ، 12 مخالفة عدم الاحتفاظ بفواتير، 11 مخالفة عدم الاعلان عن قائمة تشغيل، 5 مخالفات تصرف في دقيق مخابز، 4مخالفات سلع منتهية الصلاحية.

أضاف السيد، كما تم تحرير 3 مخالفات مخابز مغلقة، 3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات، 3 مخالفات عدم اعلان عن مخزن، 2مخالفة عدم وجود ميزان، 2 مخالفة بيع باعلي من السعر المقرر، مخالفة واحدة عدم نظافة ادوات عجن، مخالفة واحدة نقص وزن ، مخالف واحدة توقف عن الانتاج. 

أشار وكيل وزارة التموين، إلى أن الحملات التموينية نجحت أيضا في  تحرير المحضرين أرقام 382 و384 جنح مركز قوص  حيث تم ضبط 2 طن دقيق مجهولة المصدر وضبط 60 كجم لحوم مجهولة المصدر داخل سوبر ماركت، وتحرير محاضر أرقام 291 و292 و293 جنح مركز فرشوط، حيث تم ضبط 115 لفة أرز و 25 كرتونة بويات حوائط مجهولة المصدر، وتحرير المحضرين أرقام 147 و148 جنح مركز  قـفط حيث تم ضبط 15 عبوة جل مطهر وكميات من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر رقم 6118 جنح مركز أبوتشت حيث تم ضبط 3 كجم لحوم منتهية الصلاحية.

أوضح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إلى أن ذلك يأتى في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.

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