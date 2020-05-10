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تعليم

طارق شوقي يصدر قرارا عاجلا بشأن طلاب التعليم الفني المفصولين بسبب الغياب

الأحد 10/مايو/2020 - 06:42 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وافق على السماح لطلاب التعليم الفني المفصولين بسبب عدم تحقيق نسبة حضور 85% من أيام الدراسة أو 75% من مجموع الساعات المقررة للتدريبات العملية ، وكذلك من استنفذوا عدد مرات اعادة القيد بالتقدم للامتحانات هذا العام من الخارج للصف الدراسي الذي بلغوه وفق القرار الوزاري 562 بتاريخ 2014 .


وأوضح نائب وزير التعليم ، أنه سوف يستثنى الطلاب هذا العام من الشرط المنصوص عليه في القرار سالف البيان بمرور عام دراسي كامل على نجاحهم في الصف السابق دون أن يمتد هذا الاجراء إلى الطلاب المفصولين لاسباب أخرى غير الغياب.


وأوضح أنه نظرا لاستبدال امتحانات سنوات النقل التحريرية للفصل الدراسي بالتقييم من خلال تقديم البحوث التطبيقية ، سيتم تطبيق القواعد والضوابط الخاصة بتقديم البحوث التطبيقية في سنوات النقل على هؤلاء الطلاب ايضا مع السماح لهم بحضور الامتحانات العملية التي ستعقد قبل بدء الدراسة العام القادم بـ 3 اسابيع.


وقال نائب وزير التعليم لـ "صدى البلد" : كنا نهدف إلي التطوير وتدريب هؤلاء الطلاب والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني مثل ما فعلنا العام الماضي ، ولكن ظروف كورونا أجبرتنا هذا العام على اتخاذ هذا القرار .


وأضاف: القرار ينطبق علي كل طلاب التعليم الفني بما يتضمنه ذلك من طلاب سنوات النقل والدبلومات  ، ويخص طلاب سنوات النقل بضرورة اجراء البحوث التطبيقية ، وتقديمها في الميعاد ، وحضور الامتحانات العملية المقررة لطلاب هذه السنوات في الأسابيع الثلاثة قبل بدء العام الدراسي الجديد.
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