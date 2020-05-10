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محافظات

وكيل صحة مجلس النواب ينعى أول شهيدة بالجيش الأبيض في صدر دمنهور

الأحد 10/مايو/2020 - 11:17 م
الدكتور عصام القاضى
الدكتور عصام القاضى عضو مجلس النواب
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جمالات الدمنهورى
نعى الدكتور عصام القاضى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز المحمودية بمحافظة البحيرة ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب "عطيات محمد عربود" أول شهيدة بالجيش الأبيض بطاقم التمريض بالفريق الطبى بمستشفى الصدر،  والتي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبها الوطنى بكل أمانة وشجاعة فى تقديم الرعاية الطبية للمرضى .

وتقدم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بخالص العزاء لأسرة المغفور لها و للدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرةولجميع العاملين بالصحة  .

داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يلهم أهلها  الصبر والسلوان.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة بالبحيرة،قد أعلنت مساء أمس السبت عن وفاة أول حالة من الطاقم الطبي بمستشفى الصدر بدمنهور، أثناء احتجازها بمستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات.

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وسادت حالة من الأسى والحزن بالقطاع الصحى بمحافظة البحيرة ونعى  الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،على الصفحة الرسمية للمديرية وجميع العاملين بالقطاع الصحي، شهيدة الطاقم الطبي بمستشفى الصدر، الفقيدة عطيات محمد عربود، الممرضة بمستشفى الصدر بدمنهور، والتي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبها الوطنى لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

يذكر أن الشهيدة عطيات محمد عربود إحدى ممرضات الفريق الطبى مستشفى الصدر بدمنهور قد اصيبت بفيروس كورونا المستجد ونقلت العدوى إلى زوجها و نجلها  وابنتيها وزوج ابنتها وحفيدها وتم نقل عطيات وأسرتها إلى مستشفيات الحجر الصحى المختلفة وكان من حظها احتجازها بمستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات بمحافظة الغربية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة .




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