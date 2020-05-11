AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. محامي يدهس ضابط شرطة أثناء الحظر.. وأحمد موسي يعلق علي الفيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
كشف  الإعلامي أحمد موسى تفاصيل واقعة المنصورة والتي قام خلالها محامي بدهس ضابط شرطة أثناء تواجده في الكمين خلال أوقات الحظر، وهو ما وثقته كاميرات صيدلية مقابلة للكمين.

وتابع  موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المحامي رجل قانون ويجب أن يحترم القانون ، مردفا «محدش على رأسه ريشة ومفيش حد فوق القانون».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن المخطئ يجب أن يحاسب، مستنكرا الوقفة الاحتجاجية التي قام بها عدد المحامين المعترضين فيها على ظلم زميلهم، مطالبا رجائي عطية نقيب المحامين باتخاذ إجراء ضد المخالفين.

وأردف الإعلامي أحمد موسى أن المحامي كان يريد تصوير الكمين وهو ممنوع لأن الشرطة مستهدفة، متسائلا عاوز تصور الكمين ليه؟»

وأكد موسى، لدينا نائب عام مستقل يطبق القانون على الجميع ، مؤكدا أن المحامي ارتكب 3 جرائم لأنه تعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله كما أنه ليس من المعفيين من قرار حظر التجوال وكان يسير أوقات الحظر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقيب المحامين: الحفاظ على تنقية الجداول الدافع لترشحي لدورة جديدة.. ويكشف تفاصيل تعديل المادة الخاصة بمدد ترشح النقيب العام ..صور

ترشيحاتنا

أمير كرارة يحتفل بتصدر مسلسل الاختيار تريند يوتيوب.. شاهد

بإطلالة بسيطة.. نجلاء بدر تتألق برفقة محمد رمضان

دراسة: معجون الأسنان يقي من الإصابة بفيروس كورونا

شعبة المستلزمات الطبية: الكمامة العادية لا تقي من كورونا والقماش هو الحل.. فيديو

بجمبسوت أسود.. رضوى الشربيني بإطلالة رائعة على إنستجرام

إرهاب الإخوان وتركيا في تونس.. الجماعة الإرهابية تهدد نائبة برلمانية بالقتل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لحذاء مايا دياب في أحدث ظهور لها

شاهد.. الجيل الجديد من شاحنات فورد F-150 موديل 2021

بإطلالة بسيطة.. نجلاء بدر تتألق برفقة محمد رمضان