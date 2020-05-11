محافظ الغربية: إزالة 742 تعد على أراضي الدولة بمدن ومراكز.. وردع المخالفين

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية تنفيذ حملات إزالة التعديات علي أراضي الدولة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، بالتعامل بكل حزم وحسم مع التعديات وإزالتها على الفور.





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وأعلن د. طارق رحمى، محافظ الغربية، عن إزالة 742 تعد علي أراضي الدولة بمدن ومراكز المحافظة، خلال الفترة من 16 مارس الماضى وحتى اليوم الأحد، بالتنسيق الكامل مع قوات الأمن .





أوضح محافظ الغربية، أن الحملات المكبرة تمكنت من إزالة 408 حالة تعد على أرض زراعية واسترداد 20 فدانا و 18 قيراطا و 3 سهم، وإزالة 114 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة واسترداد 7 آلاف و 707,5 متر مباني، كما تم إزالة 220 مخالفة بناء على مساحة 32 الف و 319 متر مربع بمدن ومراكز المحافظة .





وناشد "رحمي" المواطنين بالالتزام بالقوانين وعدم التعدي على أملاك الدولة بالبناء العشوائي بدون ترخيص، حيث سيتم إحالة المخالفات الي النيابة العسكرية .





يذكر، أن محافظ الغربية، كان قد اجتمع منذ أيام قليلة مع كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة العمل في ملف التعديات، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعمل بيان يومي بجميع التفاصيل الخاصة بها.