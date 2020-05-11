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فن

حمدي الميرغني يشارك جمهوره بمشهد جديد من مسلسل اتنين في الصندوق

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:56 ص
حمدى المرغني
حمدى المرغني
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اسماء الحسيني
شارك الفنان حمدي الميرغني، جمهوره مشهد جديد له من مسلسل "اتنين في الصندوق "، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
 
وكتب حمدي الميرغني معلقا على المشهد: "اتنين في الصندوق باى باى مصر إلى المغرب بنحبكم بزاف اووووى مستنيين كل ردود أفعالكم على حلقة النهاردة على هاشتاج على تويتر وفيس بوك".

مسلسل "اتنين في الصندوق" من بطولة "حمدي الميرغني بالاشتراك مع أوس أوس ومن إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد.

ومن بطولة محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار ، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي.

كما يشارك حمدى الميرغني في مسلسل فلانتينو وهو من بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، وفاء صادق، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، إنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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