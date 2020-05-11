للحفاظ على صحة عظامك.. 5 حيل سريعة لا تهمليها



الأنيميا من الأمراض التى تسبب العديد من المضاعفات الصحية عند إهمال علاجها إليك مجموعه أطعمه عليك إدخالها لنظامك الغذائى بشكل يومى لتحميك من نقص الحديد الذى يمكن أن يضر بصحة عظامك إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى









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1. الأطعمة الغنية بالكالسيوم ..





يمكن أن يساعد الكالسيوم في بناء عظام قوية والحفاظ على صحة الأسنان ودعم تكوين الصفائح الدموية وتجلط الدم ، بالإضافة إلى منع نزيف الجروح المفرط فقط أضيفى الأطعمة مثل البروكلي والتوفو والزبادي والتين واللفت والحليب والجبن وحليب الصويا والهليون والبرتقال واللوز وما إلى ذلك





2. الأطعمة الغنية بالحديد ..





اتباع نظام غذائي يحتوي على الأطعمة الغنية بالحديد يمكن أن يساعد في تكوين الهيموجلوبين في أجسامنا عليك أدرج اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والفاصوليا والدواجن والأطعمة المجففة مثل الزبيب في نظامك الغذائي. أيضا ، يتم امتصاص الحديد بشكل أفضل عند تناوله مع فيتامين سي مثل البرتقال والطماطم







3. الأطعمة فيتامين ج







يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بفيتامين سي في تحسين تخثر الدم وإنتاج الكولاجين في أجسامنا ويمكن أن يساعد الكولاجين في تقليل شدة الكدمات المرتبطة بالنزف الدموي. قم بتضمين الأطعمة مثل الفراولة والبرتقال والتفاح والكيوي والسبانخ والتوت والأناناس والبابايا







4. الأطعمة الغنية بفيتامين ك







مفيد لإنتاج البروثرومبين ، وهو عامل تجلط أو تجلط ضروري للتخثر الطبيعي للدم والجليكوجين ، مما قد يساعد على تحسين وظائف الكبد وتجلط الدم بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين K يساعد أيضًا في السيطرة على النزيف المفرط . تشمل الأطعمة مثل السبانخ والبروكلي واللفت الأخضر والملفوف والهليون والخس الأخضر الداكن والشوفان







5. الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12







تساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء وجميع فيتامينات ب غنية بالريبوفلافين والنياسين مما يحسن الدورة الدموية وإنتاجها في جسمك فقط قومى بتضمين الأطعمة مثل الموز والبازلاء والذرة وعصير البرتقال وزبدة الفول السوداني وصفار البيض والدواجن والأسماك والجبن إلى أطباق طعامك

