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مرأة

10 علامات تنذرك.. أعراض نقص الحديد في الجسم

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:01 م
أعراض نقص الحديد
أعراض نقص الحديد في الجسم
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رشا عوني
يعاني الكثير من مشكلة نقص الحديد التي تسبب الاصابة بالأنيميا وقلة نسبة الهيموجلوبين بالدم، وهي مشكلة منتشرة وشائعة بين الكبار والصغار، وتعود بشكل رئيسي إلى سوء التغذية، فكلما كان النظام الغذائي للإنسان صحي ومتنوع، ويحتوي على العناصر الغنية بالحديد كلما قلت نسبة الأنيميا

إليك أعراض نقص الحديد بالجسم بحسب موقع هيلث لاين،  والتي تستوجب استشارة الطبيب للفحص والحصول على المكملات الغذائي الغنية بالحديد مع اتباع النظام الصحي الغذائي لتعويض الجسم..

1-صداع مستمر
2- الشعور بالدوخة باستمرار
3- قد يسبب ضيق التنفس
4- ألام في العضلات
5- خفقان القلب
7-برودة الأطراف
8-شحوب البشرة
9- الم في الصدر
10- الشعور المستمر بالتعب والارهاق .
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