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منوعات

ثور يتسبب في قطع الكهرباء عن بلدة كاملة بسبب شعوره بالحكة

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:55 ص
الثور رون
الثور رون
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أماني إبراهيم
تسبب ثور في إظلام بلدة بريطانية كاملة، عن طريق الخطأ، مساء الخميس الماضي، لسبب طريف وهو شعوره بالحكة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تسبب الثور الذي يطلق عليه مالكيه اسم (رون) وعمره 4 سنوات في قطع الكهرباء عن 800 منزل في جنوب لاناركشاير والذي استمر لمدة 6 ساعات متواصلة.

ويبدو أن الثور كان يبحث عن مكان للراحة بعد شعوره بالحكة، فاستند بجوار صندوق يتصل بعمود كهربائي لحك جسده بالعمود الذي ينتج أكثر من 11 ألف فولت، وبسبب وزنه الثقيل الذي يصل إلى أكثر من طن تسبب في قطع الأسلاك بالكابلات للمنطقة.

ووقع هذا الحادث الغريب مساء الخميس الماضي في مزرعة إيست شاوتونهيل في تشابلتون، ونشر صاحب المزرعة اعتذار على موقع التغريدات تويتر، قائلا: "الثور الخاص بالمزرعة ويدعى رون يود الاعتذار للجميع في تشابلتون عما تسبب فيه الليلة الماضية عن قطع الكهرباء عن أكثر من 700 منزل".

وقال هيزل لوتون مالك رو إن الكهرباء لم تعود إلى المزرعة إلا بعد 6 ساعات، وقالت زوجته السيدة لوتون التي تمتلك المزرعة مع زوجها إنه من الشائع أن تخدش الماشية أعمدة الكهرباء، موضحة أن الماشية تشعر دائما بالحكة عندما يخرجون.
ثور يتسبب في قطع الكهرباء عن بلدة كاملة بسبب شعوره بالحكة
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